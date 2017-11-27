Дочь Кадырова открыла в Грозном магазин женского белья и интимных товаров

Старшая дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат открыла мультибрендовый бутик женского белья и интимных аксессуаров

Торжественное открытие бутика женского белья и аксессуаров для интимной жизни Lady A состоялось в конце ноября в Грозном, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Бутик находится в торговом центре Firdaws рядом с кафе-кондитерской Paris, которую также открыла Айшат Кадырова.

Из постов гостей в соцсетях следует, что хозяйка бутика — 18-летняя Айшат Кадырова. Одна из пользовательниц написала в своем инстаграме, что в магазине представлена линия, разработанная самой Айшат.

«Будуар твоих тайн и кружевного великолепия. Будь смелее… Только между нами...» — указано в описании магазина в его закрытом аккаунте в инстаграме, на который сейчас подписаны 19,4 тыс. человек.