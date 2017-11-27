Дочь Кадырова открыла в Грозном магазин женского белья и интимных товаров
Старшая дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат открыла мультибрендовый бутик женского белья и интимных аксессуаров
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Торжественное открытие бутика женского белья и аксессуаров для интимной жизни Lady A состоялось в конце ноября в Грозном, сообщает «Русская служба Би-би-си».
Бутик находится в торговом центре Firdaws рядом с кафе-кондитерской Paris, которую также открыла Айшат Кадырова.
Из постов гостей в соцсетях следует, что хозяйка бутика — 18-летняя Айшат Кадырова. Одна из пользовательниц написала в своем инстаграме, что в магазине представлена линия, разработанная самой Айшат.
«Будуар твоих тайн и кружевного великолепия. Будь смелее… Только между нами...» — указано в описании магазина в его закрытом аккаунте в инстаграме, на который сейчас подписаны 19,4 тыс. человек.
Открытие бутика @ladya_boutique превзошло все мои ожидания�� в лучших традициях, сумела превратить пафосное мероприятие в один из добрейших, ярких и почти «семейных» вечеров����⚕�� Искренне восхищаюсь ее подходом к делу, деловому чутью и умению держаться на публике - , ты умница!������ Аллах реза хила хьуна за то, что всегда находишь время для нас и всегда с нами! Собрать такую команду, где каждый человек сам по себе способен вести за собой собственную команду и быть примером для остальных - такое подсильно не многим. Ты - одна из них. Спасибо за все!������
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В бутике представлены известные европейские и американские марки женского белья, а также парфюмерия и косметика от Victoria’s Secret. Кроме того, в магазине можно купить интимную косметику. В инстаграме бутика рекламируется массажный крем, который позволяет «попробовать партнера на вкус». В продаже есть сужающий гель для вагины, плетки, маски и другие аксессуары.
Как сообщали Юга.ру, в апреле 2016 года Айшат Кадырова стала директором грозненского модного дома Firdaws, который выпускает мусульманскую одежду. Показ первой линии одежды дочери главы Чечни состоялся 1 марта 2017 года.
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