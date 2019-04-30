Рамзан Кадыров впервые стал дедушкой

«Мой дорогой внучок, мой Турпал-Али, Ты еще совсем крохотный, но Всевышний, подаривший нам тебя, возложил на твои неокрепшие еще плечи большую ответственность. А как же иначе? Во-первых, ты носишь свое славное имя в честь великого воина ислама имама Али, во-вторых, твой отец носит имя любимого дяди нашего пророка Хамзата, и в-третьих — ты правнук незабвенного спасителя чеченского народа Ахмата-Хаджи. Видишь, малыш, сколько блага и ответственности на тебе?», — написал Кадыров.

Он отметил, что все большое семейство Кадыровых желает самому маленькому из них, чтобы тот быстро рос, хорошо учился, был всегда здоровым, бодрым и был достойным представителем рода.