Рамзан Кадыров впервые стал дедушкой
У главы Чечни Рамзана Кадырова родился первый внук
Видео с маленьким внуком глава республики опубликовал в соцсетях.
«Мой дорогой внучок, мой Турпал-Али, Ты еще совсем крохотный, но Всевышний, подаривший нам тебя, возложил на твои неокрепшие еще плечи большую ответственность. А как же иначе? Во-первых, ты носишь свое славное имя в честь великого воина ислама имама Али, во-вторых, твой отец носит имя любимого дяди нашего пророка Хамзата, и в-третьих — ты правнук незабвенного спасителя чеченского народа Ахмата-Хаджи. Видишь, малыш, сколько блага и ответственности на тебе?», — написал Кадыров.
Он отметил, что все большое семейство Кадыровых желает самому маленькому из них, чтобы тот быстро рос, хорошо учился, был всегда здоровым, бодрым и был достойным представителем рода.
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Турпал-Али может быть сыном племянника Рамзана Кадырова 23-летнего Хамзата — сына его старшего брата Зелимхана, умершего в 2004 году после ДТП. Хамзат Кадыров возглавляет Курчалоевский район. Он женился в 2016 году, его свадебный кортеж оценили в миллиард рублей.
Министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров рассказал «Комсомольской Правде», что мальчику уже около двух месяцев.
«Турпал-Али родился в начале марта, это огромный праздник для всей семьи Рамзана Ахматовича и большая радость для нас. Это первый правнук Ахмата-Хаджи Кадырова, который увидел свет! Мы счастливы», — отметил Умаров.
Напомним, у Рамзана Кадырова и его жены Медни 10 детей, младший — Абдуллах — родился в 2016 году.
Старшая дочь Кадыровых Айшат вышла замуж в 2017 году за сына погибшего друга отца, его одноклассника. Есть ли у пары дети — пока неизвестно.
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