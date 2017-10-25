Дочь Кадырова получила премию за лучший показ на неделе моды
Дочь главы Чеченской Республики Айшат Кадырова получила премию на церемонии вручения наград мира моды «Fashion New Year Awards — 2018» в Москве
Дочь Кадырова удостоили награды за показ коллекции женской одежды «Горная жемчужина». Премию в номинации «Лучший показ» девушке вручила фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
«Айшат, вы по-настоящему достойны этой премии, потому что ваш бренд сегодня стал очень интернациональным. Очень красивое фэшн-шоу, которое я видела последний раз: цвета, материалы, само шоу. Чувствуется, что вы вложили в этот бренд всю свою душу», — цитирует РИА «Новости» Аллу Вербер.
Добрый вечер, наши дорогие подписчики! Мы рады вам сообщить, что наша коллекция «Горная жемчужина» получила награду на одной из главных премий мира моды FASHION NEW YEAR AWARDS 2018 в номинации «Лучший показ в рамках Mercedes-Benz Fashion Week». Дом Моды «Firdaws» в лице своего Президента и креативного директора Айшат Кадыровой благодарит Fashion TV, Екатерину Гусеву @vjkatyaguseva и всех организаторов премии за эту высокую оценку и обещает и дальше радовать всех своих поклонников новыми коллекциями, которые попадают прямо в сердце всех ценителей высокой моды. С любовью и заботой, Ваш Дом Моды «Firdaws». #firdaws #firdaws_officiel #mbfw #награда #fashiontv #fashion #победители #fashionnewyearawards2018 #fashionnewyearawards #fashionshow #style
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Как сообщали Юга.ру, в апреле 2016 года Айшат Кадырова возглавила грозненский модный дом Firdaws, который выпускает мусульманскую одежду. Дочь главы республики является его президентом и креативным директором. Показ первой линии одежды Айшат Кадыровой состоялся 1 марта 2017 года.
В октябре в рамках Mercedes Benz Fashion Week состоялся показ новой женской коллекции «Горная жемчужина», на котором представили 50 платьев и аксессуаров. Изначально планировалось, что показ пройдет в московском парке «Зарядье», но в итоге было решено перенести его в концертный зал «Барвиха Luxury Village».
Доброе утро, наши дорогие подписчики! Вчера, в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia прошёл показ нашей коллекции "Горная жемчужина". Надо отметить, что Московский парк "Зарядье" впервые в своей истории принимал показ модной коллекции. Сотни гостей, десятки телекамер, все восторженно замирали войдя в многослойные декорации передающие красоту природы Чеченской Республики! Водопады, горы, цветочные композиции, зеркала, потоки света, все это погружало гостей в особый мир - Мир красоты, гармонии и моды "Firdaws". А сами модели вызывали у гостей замирание и трепет. Красота нарядов, воздушные материалы, струящиеся силуэты с первой секунды приковали к себе взгляды и покорили сердца. Абсолютно все СМИ и гости показа сошлись в одной высочайшей оценке показа Дома Мод "Firdaws". "Сказочно красиво", "Волшебный показ", "Такого ещё не было", "Потрясающая коллекция", "Божественно", "Это фантастика", "Роскошная коллекция" и это лишь малая часть отзывав в адрес коллекции, которую представила наш Президент и креативный директор Айшат Кадырова. И конечно спасибо Всем гостям и всем, кто был с нами в прямом эфире и следил за происходящим в многочисленных сторис! Мы обязательно продолжим радовать вас новыми коллекциями от нашего Дома Моды "Firdaws". #mbfwrussia #firdaws #firdaws_officiel #mbfw #fashion #style #russia #чечня #чр #грозный #москва #grozny #moscow #зарядье #кадыроваайшат #горнаяжемчужина #кезенойам #мода #стиль #высокаямода #эксклюзив
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