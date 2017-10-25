Дочь Кадырова получила премию за лучший показ на неделе моды

Дочь главы Чеченской Республики Айшат Кадырова получила премию на церемонии вручения наград мира моды «Fashion New Year Awards — 2018» в Москве

«Айшат, вы по-настоящему достойны этой премии, потому что ваш бренд сегодня стал очень интернациональным. Очень красивое фэшн-шоу, которое я видела последний раз: цвета, материалы, само шоу. Чувствуется, что вы вложили в этот бренд всю свою душу», — цитирует РИА «Новости» Аллу Вербер.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2016 года Айшат Кадырова возглавила грозненский модный дом Firdaws, который выпускает мусульманскую одежду. Дочь главы республики является его президентом и креативным директором. Показ первой линии одежды Айшат Кадыровой состоялся 1 марта 2017 года.

В октябре в рамках Mercedes Benz Fashion Week состоялся показ новой женской коллекции «Горная жемчужина», на котором представили 50 платьев и аксессуаров. Изначально планировалось, что показ пройдет в московском парке «Зарядье», но в итоге было решено перенести его в концертный зал «Барвиха Luxury Village».