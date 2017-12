Дочь Кадырова получила премию за лучший показ на неделе моды

Добрый вечер, наши дорогие подписчики! Мы рады вам сообщить, что наша коллекция «Горная жемчужина» получила награду на одной из главных премий мира моды FASHION NEW YEAR AWARDS 2018 в номинации «Лучший показ в рамках Mercedes-Benz Fashion Week». Дом Моды «Firdaws» в лице своего Президента и креативного директора Айшат Кадыровой благодарит Fashion TV, Екатерину Гусеву @vjkatyaguseva и всех организаторов премии за эту высокую оценку и обещает и дальше радовать всех своих поклонников новыми коллекциями, которые попадают прямо в сердце всех ценителей высокой моды. С любовью и заботой, Ваш Дом Моды «Firdaws». #firdaws #firdaws_officiel #mbfw #награда #fashiontv #fashion #победители #fashionnewyearawards2018 #fashionnewyearawards #fashionshow #style

A post shared by ДОМ МОДЫ "FIRDAWS" (@firdaws_officiel) on Dec 18, 2017 at 12:21pm PST