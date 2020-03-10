Кадыров наградил свою дочь медалью за заслуги перед Чечней

В марте глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью за вклад в развитие культуры республики. Айшат Кадырова владеет модным домом Firdaws

7 марта во Дворце торжеств в Грозном прошел «торжественный прием». Во время него руководитель администрации главы и правительства Чечни Ибрагим Закриев вручил руководителю модного дома Айшат Кадыровой медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». На сайте главы региона отметили, что девушку наградили «за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства». В релизе отметили, что Firdaws популяризирует «неповторимый образ чеченской женщины — скромной, но гордой и загадочной».

Портал «Кавказский узел» 8 марта со ссылкой на представителя аппарата главы и правительства Чечни уточнил, что «креативному директору модного дома» вручили медаль по указу Кадырова.