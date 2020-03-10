Кадыров наградил свою дочь медалью за заслуги перед Чечней
В марте глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью за вклад в развитие культуры республики. Айшат Кадырова владеет модным домом Firdaws
7 марта во Дворце торжеств в Грозном прошел «торжественный прием». Во время него руководитель администрации главы и правительства Чечни Ибрагим Закриев вручил руководителю модного дома Айшат Кадыровой медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». На сайте главы региона отметили, что девушку наградили «за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства». В релизе отметили, что Firdaws популяризирует «неповторимый образ чеченской женщины — скромной, но гордой и загадочной».
Портал «Кавказский узел» 8 марта со ссылкой на представителя аппарата главы и правительства Чечни уточнил, что «креативному директору модного дома» вручили медаль по указу Кадырова.
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На сайте модного дома Firdaws указано, что в 2009 году его основала жена главы республики Медни Кадырова. В 2016-м компанию, которая выпускает мусульманскую одежду, передали в управление Айшат Кадыровой. Показ первой линии одежды дочери главы Чечни состоялся 1 марта 2017 года. В декабре того же года в Грозном старшая дочь руководителя республики открыла магазин нижнего белья и интимных товаров.
Напомним, в конце 2019 года стало известно о том, что в Чечне за 4,6 млн рублей собираются закупить золотые медали имени Ахмата Кадырова с драгоценными камнями.
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