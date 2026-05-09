В краснодарском баре пройдет концерт инди-певицы Kedr Livanskiy

    Концерт Kedr Livanskiy © Скриншот фото из соцсетей Яны Кедриной

В Краснодаре выступит исполнительница и диджей Яна Кедрина (18+)

Краснодарский телеграм-канал «Инсомния» анонсировал на 23 мая концерт исполнительницы Яны Кедриной, известной под псевдонимом Kedr Livanskiy («Кедр Ливанский»).

Яна Кедрина — инди-певица, продюсер и диджей. Она начала сольную карьеру в 2015 году, выпустив сингл «Сгорает». В 2017 году певица подписала контракт с американским лейблом 2MR и выпустила дебютный альбом Ariadna, а в 2018 году стала лицом глобальной рекламной кампании Apple.

В 2020 году издание Forbes назвало Яну «одной из главных российских сенсаций на мировой электронной сцене» и включило ее в номинанты рейтинга «30 до 30» в категории «Музыка»

За время своей карьеры певица выпустила шесть альбомов, два сингла, более 15 музыкальных клипов и провела множество концертов в России, Европе и Азии. Помимо сольной карьеры, Яна также участвовала в различных музыкальных проектах.

Также на концерте выступят местные артисты, исполняющие электронную музыку: Fmsao, Cat Gray Eyes и Pranch.

Концерт пройдет 23 мая в 19:00 в баре «Метро» на улице Красной, 72/1. Стоимость билета — от 1000 рублей.

Как писали Юга.ру, в сентябре в Ростове и Сочи выступит «глыба танцевальной индустрии» диджей Пол Окенфолд.

