На Кубани ликвидировали один из четырех пожаров, наиболее сложная ситуация остается в Анапе

Краснодарский край

Распечатать

Вечером 25 августа под Анапой продолжают тушить лесной пожар

Пожар в Анапе начался днем 24 августа вблизи поселка Малый Утриш, около заповедника с можжевеловыми лесами. Вечером пламя продолжило распространяться, очевидцы сообщали, что горит непосредственно заповедник. Утром 25 августа стало известно, что огонь прошел около 82 га и достиг территории между Малым и Большим Утришом. Активно горели около 3 га леса, ликвидацией занимались 348 человек и авиация. Из лагун начали вывозить отдыхающих, однако некоторые из них остались тушить пожар. Два независимых очевидца рассказали Юга.ру, что перед началом пожара слышали хлопки и чувствовали запах бензина. Также стало известно, что по факту возгорания завели уголовное дело об уничтожении лесных насаждений. В середине дня 25 августа пламя прошло уже 107 га. 

Читайте также:

Пожар в Анапе оказался не единственным: также 24 августа начали тушить лес в Новороссийске, Анапе и Туапсинском районе.

По состоянию на 21:00 25 августа действуют 3 пожара: в Анапе, Новороссийске и Геленджике. Последние два локализовали днем — в Геленджике на площади 17 га и Новороссийске на площади 16 га. Пожар в Туапсинском районе ликвидировали в 18:00.

Наиболее сложная ситуация по-прежнему под Анапой: между малым и Большим Утришом горит 2 га леса. К тушению привлекли 501 человека и 66 единиц техники. В ликвидации участвовали также три вертолета и один самолет. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, авиация совершила 176 сбросов воды общим объемом более 1 тыс. тонн. Также прибыл самолет-амфибия Бе200-ЧС из Красноярска.

Читайте также:

Ночью авиация приостановила работы, в темное время планируют окарауливание на трех участках.

В Новороссийске с огнем продолжают бороться 169 человек и 33 единицы техники, в Геленджике — 195 человек и 51 единица техники. В последнем городе тушение осложнено рельефом местности.

Анапа Геленджик МЧС Новороссийск Пожары

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Анапе эвакуировали людей из зоны горящего заповедника за деньги
На Кубани ликвидировали один из четырех пожаров, наиболее сложная ситуация остается в Анапе
В сборную России на матчи с Венгрией и Сербией вошли три футболиста ФК «Краснодар»
В Щербиновской тоже произошел пожар, загорелись 300 кв. метров травы и камыша
Глава Белорусской православной церкви стал управляющим Кубанской митрополией
Мэрия Краснодара рассказала о плане по благоустройству Фестивального микрорайона в 2020-2021 году

Лента новостей

Реклама на портале