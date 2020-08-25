На Кубани ликвидировали один из четырех пожаров, наиболее сложная ситуация остается в Анапе

Пожар в Анапе начался днем 24 августа вблизи поселка Малый Утриш, около заповедника с можжевеловыми лесами. Вечером пламя продолжило распространяться, очевидцы сообщали , что горит непосредственно заповедник. Утром 25 августа стало известно, что огонь прошел около 82 га и достиг территории между Малым и Большим Утришом. Активно горели около 3 га леса, ликвидацией занимались 348 человек и авиация. Из лагун начали вывозить отдыхающих, однако некоторые из них остались тушить пожар. Два независимых очевидца рассказали Юга.ру, что перед началом пожара слышали хлопки и чувствовали запах бензина. Также стало известно, что по факту возгорания завели уголовное дело об уничтожении лесных насаждений. В середине дня 25 августа пламя прошло уже 107 га.

Пожар в Анапе оказался не единственным: также 24 августа начали тушить лес в Новороссийске, Анапе и Туапсинском районе.

По состоянию на 21:00 25 августа действуют 3 пожара: в Анапе, Новороссийске и Геленджике. Последние два локализовали днем — в Геленджике на площади 17 га и Новороссийске на площади 16 га. Пожар в Туапсинском районе ликвидировали в 18:00.

Наиболее сложная ситуация по-прежнему под Анапой: между малым и Большим Утришом горит 2 га леса. К тушению привлекли 501 человека и 66 единиц техники. В ликвидации участвовали также три вертолета и один самолет. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, авиация совершила 176 сбросов воды общим объемом более 1 тыс. тонн. Также прибыл самолет-амфибия Бе200-ЧС из Красноярска.