Россияне назвали плюсы и минусы работы на удаленке

Краснодарский край, Вся Россия

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13 августа стали известны результаты опроса, в котором россияне рассказали о главных минусах удаленной работы

В мае-июне 2020 года Роструд провел опрос среди 55 тыс. жителей России. Респондентов попросили перечислить главные плюс и минусы удаленной работы. Результаты опроса опубликовал 13 августа RT.

Самым большим минусом удаленной работы из дома опрошенные назвали то, что их отвлекают от работы члены семьи. Этот вариант ответа выбрали 22,85% россиян.

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Еще 21,1% респондентов не нравятся сложности с организацией рабочего времени в таком режиме. На плохую коммуникацию с коллегами пожаловались 13,17% опрошенных, 12,47% заметили, что они продолжают работать после того, как рабочий день официально закончился.

Однако почти четверть участников опроса (24,82%) заявили, что не нашли минусов в удаленке.

Главным плюсом удаленной работы 35,17% респондентов назвали тот факт, что не приходится тратить время на дорогу. Еще 17,03% отметили, что им нравится возможность выбирать место для работы. А 14,96% заявили, что на удаленке удобнее планировать рабочий день. Для 8,29% респондентов плюсом оказалось то, что им не нужно участвовать в офисной жизни и сплетнях.

В то же время 24,54% заявили, что не видят плюсов в таком формате работы.

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Как писали Юга.ру, весной аналитики провели опрос, который показал, что почти половина российских компаний готова перевести сотрудников на удаленную работу из-за пандемии коронавируса. Так, например, в середине марта на удаленку перешла часть сотрудников «Магнита».

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После того, как в начале июля коронавирусом заразились председатель гордумы Вера Галушко и ее заместитель Татьяна Гелуненко, часть мэрии Краснодара перешла на удаленку. Позже из-за подозрения на COVID-19 у одной из артисток, сотрудники краснодарской филармонии перестали собираться на репетиции.

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