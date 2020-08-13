Россияне назвали плюсы и минусы работы на удаленке

Самым большим минусом удаленной работы из дома опрошенные назвали то, что их отвлекают от работы члены семьи . Этот вариант ответа выбрали 22,85% россиян.

Еще 21,1% респондентов не нравятся сложности с организацией рабочего времени в таком режиме. На плохую коммуникацию с коллегами пожаловались 13,17% опрошенных, 12,47% заметили, что они продолжают работать после того, как рабочий день официально закончился .

Однако почти четверть участников опроса (24,82%) заявили, что не нашли минусов в удаленке.

Главным плюсом удаленной работы 35,17% респондентов назвали тот факт, что не приходится тратить время на дорогу. Еще 17,03% отметили, что им нравится возможность выбирать место для работы. А 14,96% заявили, что на удаленке удобнее планировать рабочий день. Для 8,29% респондентов плюсом оказалось то, что им не нужно участвовать в офисной жизни и сплетнях.

В то же время 24,54% заявили, что не видят плюсов в таком формате работы.