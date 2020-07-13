Часть мэрии Краснодара перешла на удаленку из-за коронавируса

Напомним, 13 июня стало известно, что коронавирусом заразились председатель гордумы Вера Галушко и ее заместитель Татьяна Гелуненко. Галушко рассказала, что находится в инфекционной больнице, а болезнь проходит в легкой форме.

13 июля на аппаратном совещании в администрации мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что оно проходит в сокращенном составе.

«Как вы знаете, есть случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников администрации. Еще на прошлой неделе я распорядился, чтобы ряд подразделений ушли работать на удаленку. Усилены меры санитарной защиты в здании администрации», — сообщил глава краевого центра.

Первышов попросил слушающих внимательнее смотреть «за своими сотрудниками», сообщили в пресс-службе мэрии. Он добавил, что, если появляются признаки ОРВИ, людей необходимо сразу отправлять на самоизоляцию и проводить тестирование.

Напомним, на Кубани за последние сутки выявили коронавирус у 64 человек. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 6 тыс. 785 человек с инфекцией.