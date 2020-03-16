Почти половина российских компаний готова перевести сотрудников на удаленку из-за коронавируса

Краснодарский край, Вся Россия

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Аналитики 16 марта опубликовали результаты исследования о том, какой процент работодателей готов перевести штат на дистанционную работу из-за распространения коронавируса

Специалисты аналитического центра «Битрикс24» спросили в марте около тысячи представителей малого и среднего бизнеса, готовы ли они перевести сотрудников на удаленную работу из-за распространения коронавируса. Результаты опроса опубликовал RT.

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Выяснилось, что 42% работодателей готовы предоставить возможность сотрудникам работать удаленно. Еще 28% согласны перевести на дистанционную работу до половины сотрудников. 10% работодателей разрешат работать из дома только третьей части сотрудников, а 20% не готовы переходить на дистанционную работу.

При этом, 61% компаний не планируют изменять свой бизнес из-за вируса, а 87% компаний не собираются приостанавливать работу, даже если распространение коронавируса будет продолжаться.

По состоянию на 16 марта, в мире коронавирусом заболели более 169 тыс. человек, умерли — 6,5 тыс., выздоровели более 77 тыс. человек.

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Юга.ру писали, 14 марта образовательным учреждениям России рекомендовали перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса. Власти Сочи заявили, что не считают нужным закрывать школы и сады. При этом глава региона Вениамин Кондратьев с 15 марта по 1 мая запретил массовые мероприятия численностью от тысячи человек. Кроме того, мэр Краснодара сказал не ходить на работу при первых признаках простуды.

Коронавирус Трудоустройство

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