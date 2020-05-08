Депутаты Госдумы собираются пересмотреть законодательство в сфере удаленной работы

В Трудовой кодекс РФ планируют внести поправки, регулирующие нормированность рабочего дня на удаленной работе

Депутаты «Единой России» собираются внести поправки в главу 49.1 ТК РФ (Особенности регулирования труда дистанционных работников), чтобы продолжительность рабочего дня «на удаленке» не превышала восьми часов, сообщили «Известия».

Как объяснил один их авторов законопроекта, депутат Андрей Исаев, многие работодатели считают, что удаленная работа — это привилегия для сотрудников, и дают им поручения «в любое время дня и ночи». Исаев подчеркнул, что, если подобное происходит, это должно оплачиваться работодателем как сверхурочные.

В пресс-службе Минтруда заявили, что допускают пересмотр законодательства в сфере удаленной работы. Также поправки готовы поддержать и в других партиях.

Законопроект будет рассмотрен в Госдуме во время весенней сессии, добавил телеканал «360».