Депутаты Госдумы собираются пересмотреть законодательство в сфере удаленной работы

Краснодарский край, Вся Россия

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В Трудовой кодекс РФ планируют внести поправки, регулирующие нормированность рабочего дня на удаленной работе

Депутаты «Единой России» собираются внести поправки в главу 49.1 ТК РФ (Особенности регулирования труда дистанционных работников), чтобы продолжительность рабочего дня «на удаленке» не превышала восьми часов, сообщили «Известия».

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Как объяснил один их авторов законопроекта, депутат Андрей Исаев, многие работодатели считают, что удаленная работа — это привилегия для сотрудников, и дают им поручения «в любое время дня и ночи». Исаев подчеркнул, что, если подобное происходит, это должно оплачиваться работодателем как сверхурочные.

В пресс-службе Минтруда заявили, что допускают пересмотр законодательства в сфере удаленной работы. Также поправки готовы поддержать и в других партиях.

Законопроект будет рассмотрен в Госдуме во время весенней сессии, добавил телеканал «360».

Портал Юга.ру в конце апреля сообщал, что «МегаФон» запустил специальную линейку тарифов передачи данных для тех, кто в условиях самоизоляции работает удаленно, но не может пользоваться домашним интернетом.

Госдума РФ Законопроекты Трудоустройство

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