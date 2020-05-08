Депутаты Госдумы собираются пересмотреть законодательство в сфере удаленной работы
В Трудовой кодекс РФ планируют внести поправки, регулирующие нормированность рабочего дня на удаленной работе
Депутаты «Единой России» собираются внести поправки в главу 49.1 ТК РФ (Особенности регулирования труда дистанционных работников), чтобы продолжительность рабочего дня «на удаленке» не превышала восьми часов, сообщили «Известия».
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Как объяснил один их авторов законопроекта, депутат Андрей Исаев, многие работодатели считают, что удаленная работа — это привилегия для сотрудников, и дают им поручения «в любое время дня и ночи». Исаев подчеркнул, что, если подобное происходит, это должно оплачиваться работодателем как сверхурочные.
В пресс-службе Минтруда заявили, что допускают пересмотр законодательства в сфере удаленной работы. Также поправки готовы поддержать и в других партиях.
Законопроект будет рассмотрен в Госдуме во время весенней сессии, добавил телеканал «360».
Портал Юга.ру в конце апреля сообщал, что «МегаФон» запустил специальную линейку тарифов передачи данных для тех, кто в условиях самоизоляции работает удаленно, но не может пользоваться домашним интернетом.