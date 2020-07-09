У председателя гордумы Краснодара Веры Галушко диагностировали COVID-19

О болезни Галушко и ее заместителя Татьяны Гелуненко стало известно сегодня. По данным «Коммерсанта», их госпитализировали несколько дней назад, тест на коронавирус дал положительный результат. Из-за заражения чиновниц несколько их коллег отправили на самоизоляцию.

В пресс-службе мэрии Краснодара порталу Юга.ру днем подтвердили, что Галушко находится на больничном, однако ее диагноз не уточнили. На звонок журналистов редакции председатель гордумы не ответила.

Позже женщина сама подтвердила телеканалу «Кубань 24», что у нее и ее заместителя диагностировали коронавирус. По словам Галушко, она уже пятый день находится в инфекционной больнице, а сама болезнь проходит в легкой форме. Чиновник рассказала, что не знает, где могла заразиться. Она отметила, что чувствует себя нормально, но ей необходимо пройти курс лечения.