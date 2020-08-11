В Краснодаре за два года планируют закончить строительство пяти школ

В Краснодаре к концу 2022 года планируют достроить три школы и два новых корпуса к ним

Три школы сдадут в эксплуатацию в 2021 году, среди них:

школа на 1,1 тыс. мест в поселке Знаменском. На объекте работают более 40 человек, они выполняют монолитные и фасадные работы, кладут стены;

новый корпус на 400 мест по улице Гидростроителей, 20. На объекте работают 40 человек, которые выполняют монолитные работы;

новый корпус гимназии № 87 на 300 мест в Юбилейном микрорайоне по улице Бульварное Кольцо, 9. На объекте работают 50 человек, они выполняют монолитные работы.

«Сейчас в краевом центре на разных стадиях — от начала строительства до ввода в эксплуатацию — находятся 10 школ», — рассказал директор департамента строительства Артем Аганов.

В 2022 году планируют сдать еще две школы: на 1 тыс. 865 мест на улице Конгрессной и на 1 тыс. 550 мест в микрорайоне Гидростроителей на улице Автолюбителей, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.