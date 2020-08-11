В Краснодаре за два года планируют закончить строительство пяти школ

Краснодарский край

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В Краснодаре к концу 2022 года планируют достроить три школы и два новых корпуса к ним

Три школы сдадут в эксплуатацию в 2021 году, среди них:

  • школа на 1,1 тыс. мест в поселке Знаменском. На объекте работают более 40 человек, они выполняют монолитные и фасадные работы, кладут стены;
  • новый корпус на 400 мест по улице Гидростроителей, 20. На объекте работают 40 человек, которые выполняют монолитные работы;
  • новый корпус гимназии № 87 на 300 мест в Юбилейном микрорайоне по улице Бульварное Кольцо, 9. На объекте работают 50 человек, они выполняют монолитные работы.

«Сейчас в краевом центре на разных стадиях — от начала строительства до ввода в эксплуатацию — находятся 10 школ», — рассказал директор департамента строительства Артем Аганов.

В 2022 году планируют сдать еще две школы: на 1 тыс. 865 мест на улице Конгрессной и на 1 тыс. 550 мест в микрорайоне Гидростроителей на улице Автолюбителей, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Всего в городе строят 10 школ общей площадью 180 тыс. кв. метров, которые смогут вместить 9 тыс. 925 мест. Накануне власти краевой столицы рассказали, сколько школ и детсадов откроются в 2020 году.

Напомним, в мае власти Краснодара говорили, что самую большую школу в ЮФО на улице Конгрессной, 2 откроют в 2021 году.

Краснодар Строительство Школа

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