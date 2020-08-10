Власти Краснодара рассказали, сколько школ и детсадов откроются в 2020 году

В администрации Краснодара 10 августа рассказали о подготовке школ и детских садов к новому учебному году

На аппаратном совещании в администрации Краснодара замглавы города Виталий Косенко рассказал, что надеется, что все дети смогут лично посещать учебные заведения. Для этого к новому учебному году сейчас готовят все школы и детские сады.

Директор департамента образования Алексей Некрасов уточнил, что в этом году межведомственным комиссиям предстоит с 30 июля по 19 августа проверить 345 организаций, в их числе: