Власти Краснодара рассказали, сколько школ и детсадов откроются в 2020 году

Краснодарский край

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В администрации Краснодара 10 августа рассказали о подготовке школ и детских садов к новому учебному году

На аппаратном совещании в администрации Краснодара замглавы города Виталий Косенко рассказал, что надеется, что все дети смогут лично посещать учебные заведения. Для этого к новому учебному году сейчас готовят все школы и детские сады.

Директор департамента образования Алексей Некрасов уточнил, что в этом году межведомственным комиссиям предстоит с 30 июля по 19 августа проверить 345 организаций, в их числе:

  • 93 школы;
  • 173 организации дошкольного образования;
  • 27 организаций дополнительного образования;
  • 27 государственных образовательных учреждений;
  • 7 государственных образовательных организаций, подведомственных другим департаментам города;
  • 18 муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных управлению культуры.

На подготовку образовательных учреждений выделили более 600 млн рублей. На эти деньги проведут капитальные ремонты зданий и сооружений, подготовят их к работе в осенне-зимний период, обеспечат безопасность. Сейчас почти все работы уже завершили. Кроме того, заканчивается ремонт пищевых блоков в школах № 42, 50 и 68. Там отремонтировали обеденные залы и купили посуду.

В 93 школах на 167,4 млн рублей закупили 341,5 тыс. учебников, что составляет 96% от общего числа.

«Мы начали процедуру лицензирования в двух образовательных учреждениях-новостройках. Первое — это начальная школа "Перспектива" в Пашковском жилом районе на 200 мест. Надеюсь, что 25-30 августа мы уже получим лицензию. И второе учреждение — это общеобразовательная школа на 1,1 тыс. мест на улице Красных Партизан, 1/4. Объект полностью завершен, соответствующие документы сдали», — уточнил Некрасов.

Безопасность Детские сады Капремонт Краснодар Образование Строительство Школа

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