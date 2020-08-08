Краснодарцы смогут смотреть онлайн заседания по проекту генплана города

В Краснодаре 10 августа начнет работу комиссия по землепользованию и застройке, которая рассмотрит предложения горожан по генплану

Напомним, работа над новым генпланом Краснодара, который предполагает концепцию развития города с 2021 по 2040 годы, началась в ноябре 2018 года. О завершении проекта власти сообщили 5 июня 2020 года.

Для общественных обсуждений генплана власти Краснодара запустили специальный сайт. С 6 июля по 6 августа пользователи госуслуг могли оставлять свои замечания и предложения по проекту. Также в городе работали 40 выездных экспозиций, где также можно было оставить свои предложения, либо задать вопросы разработчикам генплана.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города 7 августа, за месяц власти получили более пяти тысяч замечаний и предложений по изменению проекта генплана. Теперь их с 10 августа будет рассматривать комиссия по землепользованию и застройке администрации города. Заседания будут проходить ежедневно в прямом эфире.

Трансляцию заседаний горожане смогут смотреть в аккаунтах администрации Краснодара во «ВКонтакте», Facebook, YouTube и Instagram, а также в соцсетях телекомпании «Краснодар» в «Одноклассниках» и Facebook.

Комиссия будет рассматривать предложения в течение месяца, потом мэр города подпишет документ и отправит его на рассмотрение депутатам гордумы Краснодра. Проект генплана депутаты нового созыва годумы рассмотрят на осенней сессии.

«Во время обсуждений часто звучали высказывания, что администрация хочет что-то снести и на этом месте что-то построить. Важно понимать, что проект Генплана — это пока проектные решения разработчиков. Мы будем опираться, в первую очередь, на мнение жителей, потому что Генеральный план должен служить интересам всех краснодарцев», — написал в своем телеграм-канале Евгений Первышов.