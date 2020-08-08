Краснодарцы смогут смотреть онлайн заседания по проекту генплана города
В Краснодаре 10 августа начнет работу комиссия по землепользованию и застройке, которая рассмотрит предложения горожан по генплану
Напомним, работа над новым генпланом Краснодара, который предполагает концепцию развития города с 2021 по 2040 годы, началась в ноябре 2018 года. О завершении проекта власти сообщили 5 июня 2020 года.
Для общественных обсуждений генплана власти Краснодара запустили специальный сайт. С 6 июля по 6 августа пользователи госуслуг могли оставлять свои замечания и предложения по проекту. Также в городе работали 40 выездных экспозиций, где также можно было оставить свои предложения, либо задать вопросы разработчикам генплана.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города 7 августа, за месяц власти получили более пяти тысяч замечаний и предложений по изменению проекта генплана.
Теперь их с 10 августа будет рассматривать комиссия по землепользованию и застройке администрации города. Заседания будут проходить ежедневно в прямом эфире.
Трансляцию заседаний горожане смогут смотреть в аккаунтах администрации Краснодара во «ВКонтакте», Facebook, YouTube и Instagram, а также в соцсетях телекомпании «Краснодар» в «Одноклассниках» и Facebook.
Комиссия будет рассматривать предложения в течение месяца, потом мэр города подпишет документ и отправит его на рассмотрение депутатам гордумы Краснодра. Проект генплана депутаты нового созыва годумы рассмотрят на осенней сессии.
«Во время обсуждений часто звучали высказывания, что администрация хочет что-то снести и на этом месте что-то построить. Важно понимать, что проект Генплана — это пока проектные решения разработчиков. Мы будем опираться, в первую очередь, на мнение жителей, потому что Генеральный план должен служить интересам всех краснодарцев», — написал в своем телеграм-канале Евгений Первышов.
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Как писали Юга.ру, по новому генплану Краснодара планировалось снести гаражи в Юбилейном микрорайоне краевой столицы, чтобы построить там соцобъекты. Владельцы гаражей записали обращение к губернатору и собрали около 250 подписей против сноса кооперативов.
Разработчики генплана после встречи с владельцами гаражей приняли компромиссное решение — гаражные кооперативы на улице Думенко сохранят, однако количество социальных объектов сократится, их построят на свободных участках.
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