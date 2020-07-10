Главный архитектор генплана Краснодара рассказала, как проходят общественные обсуждения проекта

Напомним, 5 июня в мэрии Краснодара сообщили , что проект нового генплана, который подразумевает концепцию развития краевой столицы с 2021 по 2040 год, готов. Для общественных обсуждений генплана был запущен сайт , который работает с 22 июня. В период с 6 июля по 6 августа на этом сайте будут идти обсуждения генерального плана, участвовать в них могут все желающие, зарегистрированные на госуслугах.

Также с 6 июля в городе работает 40 выездных экспозиций проекта генплана, где на вопросы жителей отвечают разработчики документа — сотрудники Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института перспективного градостроительства, а также специалисты департамента архитектуры и градостроительства. На интерактивной карте можно найти ближайший участок и уточнить время консультаций специалистов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара, с 6 по 9 июля специалисты получили более 30 замечаний и предложений горожан. В основном краснодарцев интересовало изменение функционального зонирования, строительство соцобъектов, создание новых зеленых зон, развитие инженерных сетей, а также дороги.

«В первый день было гораздо больше народа, около 60 человек. Но потом людям объяснили, что общественные обсуждения будут длиться в течение месяца. Сейчас, наверно, около 20 человек в день посещают одну экспозицию», — рассказала Гришечкина.

По ее словам, в основном это граждане пожилого возраста, которые волнуются за свои земельные участки, либо инвесторы, которые хотят узнать, совпадают ли их планы на земелю с генпланом. Молодежи и общественников, по словам специалиста, на выездных экспозициях немного: вероятно, они предпочли оставлять свои замечания через интернет-платформу.

Гришечкина подчеркнула, что горожане могут внести свои предложения по генплану непосредственно на месте, но рассматривать их будет специальная комиссия. Это будет закрытое обсуждение, без участия граждан. Рассматривать будут те вопросы, которые относятся непосредственно к генплану, например, вопрос благоустройства той или иной улицы, а вот вопрос, починят ли на этой улице бордюр, к генплану относиться не будет.

Главный архитектор проекта подчеркнула, что у жителей Краснодара есть только месяц, в течение которого они могут высказать все, что их волнует, и призвала участвовать горожан в обсуждении генплана.