Власти Кубани объяснили вспышку коронавируса в регионе тем, что люди не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски

Как писали Юга.ру, накануне, впервые за все время пандемии, в Краснодарском крае зафиксировали более 100 новых случаев заражения COVID-19 за сутки — в регионе выявили 107 инцифированных в возрасте от 4 месяцев до 88 лет.

В оперштабе Краснодарского края объяснили ТАСС, что вспышка заболеваемости коронавирусом связана с тем, что кубанцы и гости региона не соблюдают правила индивидуальной защиты, а также тем, что в крае увеличилось число проводимых тестов на COVID-19.

«После снятия практически всех ограничений, люди стали активно встречаться, общаться, проводить совместные праздники. На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся. В результате участились случаи заболеваемости целыми семьями. Жители и гости края все чаще теряют бдительность, пренебрегают элементарными правилами индивидуальной защиты», — процитировал телеканал «360» заявление оперштаба.