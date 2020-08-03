Власти Кубани объяснили вспышку коронавируса в регионе тем, что люди не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски
В оперативном штабе Краснодарского края 2 августа объяснили, чем вызвана вспышка заболеваемости COVID-19 в регионе
Как писали Юга.ру, накануне, впервые за все время пандемии, в Краснодарском крае зафиксировали более 100 новых случаев заражения COVID-19 за сутки — в регионе выявили 107 инцифированных в возрасте от 4 месяцев до 88 лет.
В оперштабе Краснодарского края объяснили ТАСС, что вспышка заболеваемости коронавирусом связана с тем, что кубанцы и гости региона не соблюдают правила индивидуальной защиты, а также тем, что в крае увеличилось число проводимых тестов на COVID-19.
«После снятия практически всех ограничений, люди стали активно встречаться, общаться, проводить совместные праздники. На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся. В результате участились случаи заболеваемости целыми семьями. Жители и гости края все чаще теряют бдительность, пренебрегают элементарными правилами индивидуальной защиты», — процитировал телеканал «360» заявление оперштаба.
Напомним, из-за распространения коронавируса в Краснодарском крае с 13 марта ввели режим повышенной готовности. Позже власти ужесточили ограничения и ввели карантин, который официально завершился 21 июня. В настоящее время режим повышенной готовности действует на Кубани до 21 августа.
Отметим, что 4 июня на совещании краевого оперштаба, посвященному началу курортного сезона, главный врач Краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов заявил, что увеличение числа туристов «приведет с собой больных». Порханов тогда спрогнозировал, что в сентябре в крае произойдет новая вспышка заболеваемости COVID-19.
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