Египтянин и 30 сообщников получили сроки за организацию нелегальной миграции в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре осудили организатора схемы с фиктивными приглашениями для иностранцев

22 октября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор Мустафе Мохамеду и 30 его сообщникам. Всех признали виновными в организации незаконной миграции.

Как следует из материалов дела, в 2022 году гражданин Египта Мустафа Мохамед собрал вокруг себя преступную группу. За деньги он начал оформлять приглашения для иностранцев, в основном выходцев из Сирии, чтобы те могли приехать в Россию. Для этого он привлек людей, которые за вознаграждение согласились стать принимающей стороной.

Рейды ОМОНа, гонка зарплат и сдвиг сроков:

Участники группы оформляли приглашения на въезд, указывая в документах, что иностранцы едут в гости. Сообщники писали гарантийные письма и предоставляли сведения о банковских счетах.

Мустафа Мохамед координировал действия сообщников, распределял роли и деньги. За одно приглашение иностранцы платили до 9 тыс. рублей.

Суд признал всех подсудимых виновными. Наказание каждому назначили с учетом его роли в преступлении.

Мустафа Мохамед получил 5 лет лишения свободы и штраф 500 тыс. рублей. Остальные 30 человек отделались условными сроками — от 2,5 до 3 лет, — со штрафами от 50 до 100 тыс. рублей и испытательным сроком 3 года.

Как писали Юга.ру, в феврале власти Ростовской области ввели новые ограничения для трудоустройства мигрантов.

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