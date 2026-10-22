Египтянин и 30 сообщников получили сроки за организацию нелегальной миграции в Краснодаре

В Краснодаре осудили организатора схемы с фиктивными приглашениями для иностранцев

Как следует из материалов дела, в 2022 году гражданин Египта Мустафа Мохамед собрал вокруг себя преступную группу. За деньги он начал оформлять приглашения для иностранцев, в основном выходцев из Сирии, чтобы те могли приехать в Россию. Для этого он привлек людей, которые за вознаграждение согласились стать принимающей стороной.

22 октября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила , что Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор Мустафе Мохамеду и 30 его сообщникам. Всех признали виновными в организации незаконной миграции.

Участники группы оформляли приглашения на въезд, указывая в документах, что иностранцы едут в гости. Сообщники писали гарантийные письма и предоставляли сведения о банковских счетах.

Мустафа Мохамед координировал действия сообщников, распределял роли и деньги. За одно приглашение иностранцы платили до 9 тыс. рублей.

Суд признал всех подсудимых виновными. Наказание каждому назначили с учетом его роли в преступлении.

Мустафа Мохамед получил 5 лет лишения свободы и штраф 500 тыс. рублей. Остальные 30 человек отделались условными сроками — от 2,5 до 3 лет, — со штрафами от 50 до 100 тыс. рублей и испытательным сроком 3 года.