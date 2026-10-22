Море кажется почти бесконечным. Космонавт показал Туапсе с орбиты

Космонавт Шкаплеров поделился фото Туапсе

19 октября космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фотографию Туапсе. Кадр сделан с орбиты Земли, которая начинается от 100 км над уровнем моря. На снимке хорошо видны главные черты города: морской порт, плотная застройка, которая тянется от берега до горных склонов, и длинные хребты Западного Кавказа.

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Шкаплеров отметил, что из иллюминатора особенно интересно смотреть, как природа и то, что построил человек, существуют бок о бок. А море, по его словам, с высоты кажется бесконечным.