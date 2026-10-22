В Краснодарском крае могут запретить продажу вейпов и жидкостей для них

19 октября пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) сообщила, что в регионе может появиться закон о запрете на розничную продажу электронных сигарет (вейпов) и жидкостей к ним.

21 октября в ЗСК прошел круглый стол, на котором обсудили необходимость введения ограничений. Председатель по развитию агрокомплекса Сергей Орленко отметил, что законопроект готовится в рамках федерального закона № 186-ФЗ от 26 июня 2026 года, который наделил регионы правом самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей к ним.

Все участники круглого стола сошлись во мнении, что такой закон необходим — прежде всего для защиты здоровья молодежи. В ходе заседания обсуждались конкретные сроки вступления закона в силу и штрафы за его нарушение.