В Краснодарском крае могут запретить продажу вейпов и жидкостей для них
В Законодательном собрании Кубани предложили запретить розничную продажу электронных сигарет на территории региона
19 октября пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) сообщила, что в регионе может появиться закон о запрете на розничную продажу электронных сигарет (вейпов) и жидкостей к ним.
21 октября в ЗСК прошел круглый стол, на котором обсудили необходимость введения ограничений. Председатель по развитию агрокомплекса Сергей Орленко отметил, что законопроект готовится в рамках федерального закона № 186-ФЗ от 26 июня 2026 года, который наделил регионы правом самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей к ним.
Все участники круглого стола сошлись во мнении, что такой закон необходим — прежде всего для защиты здоровья молодежи. В ходе заседания обсуждались конкретные сроки вступления закона в силу и штрафы за его нарушение.
В дальнейшем законопроект подготовят для рассмотрения в ЗСК. Ближайшая встреча краевого парламента запланирована на 28 октября, однако конкретная дата рассмотрения законопроекта пока неизвестна.
Напомним, что федеральный закон № 186-ФЗ предусматривает пятилетний эксперимент: с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032-го регионы смогут вводить на своей территории полный запрет розничной продажи вейпов. Первым в стране это сделал Пермский край — там запрет действует с 1 марта 2026 года, а осенью его расширили до хранения и распространения вейпов. Аналогичные инициативы обсуждают и другие регионы — например, Алтайский край планирует принять закон уже в октябре. На федеральном уровне в Госдуме параллельно рассматривают возможность полного запрета вейпов по всей стране.
Как писали Юга.ру, в апреле 2026 года Чечня и Краснодарский край вошли в топ самых некурящих регионов.