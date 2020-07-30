В Краснодаре один из детских садов поработал три дня и закрылся на карантин

Портал Юга.ру 30 июля узнал, почему через три дня после открытия был закрыт детсад № 30 в Краснодаре

Детские сады в Краснодарском крае были закрыты в конце марта из-за карантина о коронавирусу. В июне краевые власти разрешили открыть в детсадах дежурные группы, которые работали для детей сотрудников экстренных служб, медиков и детей из неполных семей.

Позже губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе с 29 июня откроют детсады для всех при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.

Дошкольные учреждения в крае стали открывать постепенно. В середине июля в Краснодаре, например, больше половины детских садов смогли выполнить требования Роспотребнадзора и вернуться к работе.

30 июля в одном из местных телеграм-каналов опубликовали сообщение, что детсад № 30, который находится в Краснодаре на улице Алма-Атинской, 166/1, с 30 июля закрывается на дезинфекцию.

«Четыре месяца не ходили. На три дня сходили — и опять закрыли сад», — написала одна из местных жительниц.