В Краснодаре один из детских садов поработал три дня и закрылся на карантин
Портал Юга.ру 30 июля узнал, почему через три дня после открытия был закрыт детсад № 30 в Краснодаре
Детские сады в Краснодарском крае были закрыты в конце марта из-за карантина о коронавирусу. В июне краевые власти разрешили открыть в детсадах дежурные группы, которые работали для детей сотрудников экстренных служб, медиков и детей из неполных семей.
Позже губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе с 29 июня откроют детсады для всех при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.
Читайте также:
Дошкольные учреждения в крае стали открывать постепенно. В середине июля в Краснодаре, например, больше половины детских садов смогли выполнить требования Роспотребнадзора и вернуться к работе.
30 июля в одном из местных телеграм-каналов опубликовали сообщение, что детсад № 30, который находится в Краснодаре на улице Алма-Атинской, 166/1, с 30 июля закрывается на дезинфекцию.
«Четыре месяца не ходили. На три дня сходили — и опять закрыли сад», — написала одна из местных жительниц.
Как указано на сайте дошкольного учреждения, в детсаду с 27 июля возобновилась работа всех 13 групп «в строгом соответствии» с рекомендациями Роспотребнадзора. Информация о закрытии учреждения на сайте не опубликована.
Читайте также:
В приемной детсада № 30 журналисту портала Юга.ру сообщили, что учреждение с 30 июля закрыто на двухнедельных карантин по предписанию Роспотребнадзора. По словам представителя администрации дошкольного учреждения, коронавирусом заболел один из сотрудников детсада.
Портал Юга.ру обратился за комментарием по поводу закрытия детсада в пресс-службу администрацию Краснодара.
Напомним, в июле Юга.ру узнали, что в Краснодаре на рециркуляторы для обеззараживания воздуха в детсадах и школах потратят более 100 млн рублей.
Все материалы по теме:
Читайте также
История «краснодарской» подводной лодки с Затона