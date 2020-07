В Краснодаре откроют бассейн в Юбилейном микрорайоне, который строили с 2013 года

View this post on Instagram

Наконец-то спорткомплекс с бассейном в Юбилейном микрорайоне готов к открытию. Он был настоящим городским долгостроем – ведь строительство началось еще в 2013 году. К сожалению, подрядчики допустили ряд нарушений, после чего муниципалитету пришлось все переделывать практически с нуля – корректировать ПСД, усиливать конструкции, применять новые технологии. Безусловно, это было непросто, но люди ждали этот спортивный объект. Теперь здесь можно будет бесплатно заниматься плаванием, водным поло, хореографией, художественной гимнастикой. ⠀ Сегодня в крае ведется строительство ещё четырех бассейнов, одного универсального спорткомплекса и четырех малобюджетных комплексов шаговой доступности.