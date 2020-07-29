В Краснодаре откроют бассейн в Юбилейном микрорайоне, который строили с 2013 года

Губернатор Вениамин Кондратьев 29 июля сообщил, что спорткомплекс с бассейном в Юбилейном микрорайоне Краснодара готов к открытию

Напомним, строительство бассейна началось летом 2013 года, его стоимость оценивалась в 213 млн рублей. Завершить работы планировали 1 июля 2014 года. Однако тогда бассейн так и не был открыт. В 2016 году строительство заморозили, а через год мэрия Краснодара через суд добилась расторжения договора с подрядчиком.

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После этого специалисты обследовали здание и разработали проектную документацию, чтобы исправить ошибки прежнего подрядчика. В марте 2019 года городские власти сообщили, что выделят 207 млн рублей на достройку бассейна.

В конце декабря мэр города Евгений Первышов сообщил, что бассейн готов к эксплуатации, его чаши наполнены. Тогда Первышов рассказал, что бассейн откроется после получения лицензии и завершения клининговых мероприятий.

29 июля 2020 года губернатор Вениамин Кондратьев написал в соцсетях, что спорткомплекс готов к открытию и опубликовал видео, снятое внутри здания.

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«Наконец-то спорткомплекс с бассейном в Юбилейном микрорайоне готов к открытию. Он был настоящим городским долгостроем — ведь строительство началось еще в 2013 году. К сожалению, подрядчики допустили ряд нарушений, после чего муниципалитету пришлось все переделывать практически с нуля», — отметил губернатор.