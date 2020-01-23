Мэрия Краснодара рассказала о проектах 10 спортивных центов в городе
В Краснодаре планируются к строительству 10 спортивных центров, о проектировании которых 23 января рассказали власти города
Проекты этих спортцентров находятся на разных стадиях проектирования и подготовки к строительству. Их сеть во всех микрорайонах Краснодара появится в рамках выполнения поручений губернатора и исходя из запросов горожан.
Пять объектов находятся на стадии проектирования:
- спорткомплекс на территории школы № 58 на Гоголя, 17 в Пашковском районе. Это спортивный зал для занятий физкультурой, волейболом, баскетболом и настольным теннисом;
- спорткомплекс на территории школы № 20 на Сормовской, 171. Там будет один большой спортзал и помещения для занятий волейболом, баскетболом, гандболом, настольным теннисом. Рядом будут открытые спортивные сооружения — волейбольная и баскетбольная площадки, две площадки для стритбола, поле для мини-футбола, две гимнастические площадки, зона воркаута, шведские стенки и турники, четыре круговые беговые дорожки;
- физкультурно-оздоровительный спорткомплекс на Вавилова, 37. Там появится многофункциональный зал для занятий гандболом, волейболом, мини-футболом, баскетболом, зал для борьбы, тренажерный зал, а также две открытые площадки и футбольное поле с беговым кольцом;
- физкультурно-оздоровительный комплекс для прыжков на батуте, спортивной акробатике и двойном мини трампе на 1-й Тихой, 10. На территории планируют сделать площадку для мини-футбола, гандбола, баскетбола, две площадки для волейбола и зал для борьбы;
- спортивный комплекс для прыжков на батуте на Фадеева, 421/1.
По двум объектам готова проектно-сметная документация:
- открытая спортплощадка на территории школы № 37 на Сормовской, 169. Там сделают беговые дорожки, площадку для мини-футбола, гандбола, стандартную волейбольную площадку, комбинированную — для баскетбола и волейбола, полосу препятствий, гимнастические площадки, турники, шведские стенки и зону воркаута, зону для прыжков в длину, зал для борьбы и теннисный корт;
- физкультурно-оздоровительный комплекс на Спортивной, 22 в станице Старокорсунской. В нем будут зал для борцовских видов спорта, зал для тенниса, гандбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса. Будет возможно проводить там соревнования городского и краевого масштаба.
К проектам еще трех спортцентров департамент строительства планирует вскоре приступить:
- физкультурно-оздоровительный комплекса на Красной, 7/3 в 1-м отделении учхоза «Кубань». Там будет футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами, площадка для мини-футбола, баскетбола, две площадки для волейбола, зал для борьбы, открытая спортплощадка для пляжных видов спорта, беговая дорожка и скалодром;
- физкультурно-оздоровительный комплекс на Первомайской, 39 в поселке Знаменском. В нем появятся залы для мини-футбола, гандбола, баскетбола и борьбы, а также две волейбольные площадки;
- физкультурно-оздоровительный комплекс на Красной, 1 в Старокорсунской. Там будет футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами, площадка для мини-футбола, гандбола и баскетбола, две волейбольные площадки, зал для борьбы и теннисный корт.
Глава города Евгений Первышов напомнил, что недавно был достроен спорткомплекс с бассейном в Юбилейном микрорайоне, который строился с 2013 года. Идет строительство еще одного многофункционального спортивного комплекса по улице 70-летия Октября, 10/1, его планируют достроить до конца года. Мэр отметил, что Краснодар находится в пятерке лидеров среди российских городов по общему числу спортклубов на душу населения.
«Мы открываем новые спортивные залы, площадки во дворах, и видим, что у горожан — огромное желание и потребность в занятиях спортом», — подчеркнул Первышов.
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