Мэрия Краснодара рассказала о проектах 10 спортивных центов в городе

В Краснодаре планируются к строительству 10 спортивных центров, о проектировании которых 23 января рассказали власти города

Проекты этих спортцентров находятся на разных стадиях проектирования и подготовки к строительству. Их сеть во всех микрорайонах Краснодара появится в рамках выполнения поручений губернатора и исходя из запросов горожан.

Глава города Евгений Первышов напомнил, что недавно был достроен спорткомплекс с бассейном в Юбилейном микрорайоне, который строился с 2013 года. Идет строительство еще одного многофункционального спортивного комплекса по улице 70-летия Октября, 10/1, его планируют достроить до конца года. Мэр отметил, что Краснодар находится в пятерке лидеров среди российских городов по общему числу спортклубов на душу населения.

«Мы открываем новые спортивные залы, площадки во дворах, и видим, что у горожан — огромное желание и потребность в занятиях спортом», — подчеркнул Первышов.