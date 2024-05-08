Многодетные семьи смогут бесплатно посещать все музеи и некоторые парки Сочи

Власти Сочи рассказали о новых льготах для многодетных семей курорта

Власти Сочи расширили программу лояльности для семей, воспитывающих трех и более детей до 18 лет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии курорта.

«На объектах курортной инфраструктуры города будут действовать специальные тарифы на посещение для сочинских и иногородних многодетных семей, в которых воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет», — рассказали в администрации.

По словам сотрудника пресс-службы, бесплатными для многодетных семей стали Тисо-самшитовая роща, парки «Южные культуры» и «Дендрарий», Башня Ахун, 33 водопада, Змейковские и Агурские водопады, зоопарк санатория «Октябрьский», а также все музеи Сочи.

Помимо этого, многодетным семьям курорта предоставили скидки до 50% на посещение аттракционов, дельфинариев, океанариумов, пингвинариумов, Дино-парка, Дома великана, Альпака-парка:

«Скидки предоставляются при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих право на льготы», — добавили в пресс-службе мэрии.