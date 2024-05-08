Многодетные семьи смогут бесплатно посещать все музеи и некоторые парки Сочи
Власти Сочи рассказали о новых льготах для многодетных семей курорта
Власти Сочи расширили программу лояльности для семей, воспитывающих трех и более детей до 18 лет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии курорта.
«На объектах курортной инфраструктуры города будут действовать специальные тарифы на посещение для сочинских и иногородних многодетных семей, в которых воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет», — рассказали в администрации.
По словам сотрудника пресс-службы, бесплатными для многодетных семей стали Тисо-самшитовая роща, парки «Южные культуры» и «Дендрарий», Башня Ахун, 33 водопада, Змейковские и Агурские водопады, зоопарк санатория «Октябрьский», а также все музеи Сочи.
Помимо этого, многодетным семьям курорта предоставили скидки до 50% на посещение аттракционов, дельфинариев, океанариумов, пингвинариумов, Дино-парка, Дома великана, Альпака-парка:
«Скидки предоставляются при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих право на льготы», — добавили в пресс-службе мэрии.
Напомним, что в Сочи многодетные семьи смогут бесплатно пользоваться городскими парковками.
Как сообщали ранее Юга.ру, многодетным семьям в Краснодарском крае будут компенсировать стоимость обучения в колледжах.