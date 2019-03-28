На завершение строительства бассейна в Юбилейном микрорайоне власти Краснодара направят 207 млн рублей
Власти Краснодара собираются выделить 207 млн рублей, чтобы завершить строительство бассейна на улице 70-летия Октября
Такое решение приняли 28 марта на заседании городской думы. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что с учетом этого финансирования все готово, чтобы достроить бассейн в 2019 году.
В 2017 году мэрия через суд добилась расторжения договора с подрядчиком. После этого провели обследование здания и несущих конструкций. Специалисты разработали проектную документацию. В ней исправили ошибки, допущенные прежним подрядчиком. Затем проект прошел госэкспертизу и получил положительное заключение, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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