Власти Краснодара пообещали за полгода достроить бассейн в Юбилейном микрорайоне
В Краснодаре в июне планируют возобновить строительство бассейна в Юбилейном микрорайоне, который начали возводить в 2013 году
Спорткомплекс находится на территории лицея № 90. Его начала строить в 2013 году подрядная организация ООО «Кубаньтехпром». Строительство заморозили в 2016-м.
Мэр Краснодара Евгений Первышов 24 мая сообщил, что бассейн может достроить новый подрядчик — компания «ЮгКомСтрой». Контракт с ней планируют заключить через несколько дней. Работы хотят возобновить в начале июня.
«Нужно завершить строительство до нового года. Все, что не смогли сделать за шесть лет, надо сделать за шесть месяцев», — сказал Евгений Первышов.
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В пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что сейчас спорткомплекс находится в удручающем состоянии. Построенные стены и перегородки обветшали. Подрядчик будет работать по новому проекту, который прошел госэкспертизу.
Площадь здания составляет 2,3 тыс. кв. метров. В комплексе будет два бассейна, один из них — на восемь дорожек длиной 25 метров, другой — небольшой, для обучения плаванию. Также будут раздевалки, балкон с местами на 60 зрителей, медпункт, тренерские и технические помещения.
Директор лицея № 90, депутат гордумы Краснодара Владимир Белоусов рассказал, что бассейн будет работать по 12 часов: с 8:00 до 20:00. Он будет рассчитан на 1 тыс. посещений в сутки.
Уточняется, что специалисты «ЮгКомСтрой» начали подготовительные работы на стройплощадке. Компания за последние пять лет построила на Кубани несколько спортивных объектов и возвела новый корпус к гимназии № 23.
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Как сообщали Юга.ру, в 2017 году мэрия через суд добилась расторжения договора с ООО «Кубаньтехпром». После этого специалисты провели обследование здания и несущих конструкций, разработали проектную документацию, в ней исправили ошибки, допущенные прежним подрядчиком. Затем проект прошел госэкспертизу и получил положительное заключение.
В марте 2019 года власти Краснодара сообщили, что собираются выделить 207 млн рублей на то, чтобы достроить бассейн.
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