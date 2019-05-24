Власти Краснодара пообещали за полгода достроить бассейн в Юбилейном микрорайоне

В Краснодаре в июне планируют возобновить строительство бассейна в Юбилейном микрорайоне, который начали возводить в 2013 году

Спорткомплекс находится на территории лицея № 90. Его начала строить в 2013 году подрядная организация ООО «Кубаньтехпром». Строительство заморозили в 2016-м. Мэр Краснодара Евгений Первышов 24 мая сообщил, что бассейн может достроить новый подрядчик — компания «ЮгКомСтрой». Контракт с ней планируют заключить через несколько дней. Работы хотят возобновить в начале июня. «Нужно завершить строительство до нового года. Все, что не смогли сделать за шесть лет, надо сделать за шесть месяцев», — сказал Евгений Первышов.

В пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что сейчас спорткомплекс находится в удручающем состоянии. Построенные стены и перегородки обветшали. Подрядчик будет работать по новому проекту, который прошел госэкспертизу. Площадь здания составляет 2,3 тыс. кв. метров. В комплексе будет два бассейна, один из них — на восемь дорожек длиной 25 метров, другой — небольшой, для обучения плаванию. Также будут раздевалки, балкон с местами на 60 зрителей, медпункт, тренерские и технические помещения. Директор лицея № 90, депутат гордумы Краснодара Владимир Белоусов рассказал, что бассейн будет работать по 12 часов: с 8:00 до 20:00. Он будет рассчитан на 1 тыс. посещений в сутки. Уточняется, что специалисты «ЮгКомСтрой» начали подготовительные работы на стройплощадке. Компания за последние пять лет построила на Кубани несколько спортивных объектов и возвела новый корпус к гимназии № 23.