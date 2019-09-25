Мэрия Краснодара показала, как изнутри выглядит бассейн в ЮМР. Его строят уже шесть лет
Мэрия Краснодара 25 сентября опубликовала фотографии бассейна-долгостроя в Юбилейном микрорайоне
Что это за бассейн? Многофункциональный спорткомплекс около лицея № 90 на улице 70-летия Октября начали строить в 2013 году. Работами занималась подрядная организация ООО «Кубаньтехпром», однако в 2016 году были выявлены отклонения от проекта и работы остановили. В 2017 году администрация города через суд расторгла договор с подрядчиком.
Планировалось, что двухэтажный комплекс будет работать по 12 часов — с 8:00 до 20:00, он рассчитан на 1 тыс. 14 посещений в сутки. Блок для занятий плаванием включает в себя два бассейна: основной на восемь дорожек длиной 25 метров и шириной 16 метров, а также небольшой — для обучения плаванию.
Кроме того, в комплексе будут раздевалки, балкон со зрительскими местами на 60 человек, тренерские и технические помещения, а также медпункт. Глава Краснодара Евгений Первышов во время визита на объект 25 сентября отметил, что в здании достаточно площадей, чтобы заниматься другими видами спорта, помимо плавания. Он поручил проработать этот вопрос.
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Когда бассейн достроят? После расторжения контракта специалисты обследовали здание и несущие конструкции, разработали проектную документацию, исправили в ней ошибки, допущенные прежним подрядчиком. Затем проект прошел госэкспертизу и получил положительное заключение. В марте власти Краснодара заявили, что собираются выделить 207 млн рублей на то, чтобы достроить бассейн, а в мае пообещали сделать это за полгода.
В июне мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о ходе строительства бассейна. Тогда он заявил, что некоторые материалы, которые применялись в обшивке кровли, были похожи на те, которые привели к трагедии в «Хромой лошади» [«Хромая лошадь» — ночной клуб в Перми, который сгорел в 2009 году из-за несоблюдения техники безопасности. При пожаре погибло 156 человек — Юга.ру].
Что сейчас с бассейном? Ежедневно на стройке работает не менее 60 человек, реконструкция готова уже на 53%. Строительство по-прежнему планируют завершить до конца года, тогда же начнут формировать первые группы для тренировок и тренерский штат. С начала июня новый подрядчик полностью демонтировал все устаревшие и не соответствующие проекту конструкции. Сейчас в комплексе завершают установку окон. Кроме того, на 60% смонтировали кровлю, внутренние инженерные сети и обустроили чаши бассейна.
Стяжку пола закончили на 80%, рабочие уже начали укладывать керамогранит. Скоро в бассейне начнется внутренняя отделка и монтаж систем вентиляции, рассказали 25 сентября в пресс-службе мэрии города.
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