Мэрия Краснодара показала, как изнутри выглядит бассейн в ЮМР. Его строят уже шесть лет

Что это за бассейн? Многофункциональный спорткомплекс около лицея № 90 на улице 70-летия Октября начали строить в 2013 году. Работами занималась подрядная организация ООО «Кубаньтехпром», однако в 2016 году были выявлены отклонения от проекта и работы остановили. В 2017 году администрация города через суд расторгла договор с подрядчиком.

Планировалось, что двухэтажный комплекс будет работать по 12 часов — с 8:00 до 20:00, он рассчитан на 1 тыс. 14 посещений в сутки. Блок для занятий плаванием включает в себя два бассейна: основной на восемь дорожек длиной 25 метров и шириной 16 метров, а также небольшой — для обучения плаванию.

Кроме того, в комплексе будут раздевалки, балкон со зрительскими местами на 60 человек, тренерские и технические помещения, а также медпункт. Глава Краснодара Евгений Первышов во время визита на объект 25 сентября отметил, что в здании достаточно площадей, чтобы заниматься другими видами спорта, помимо плавания. Он поручил проработать этот вопрос.