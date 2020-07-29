На Кубани за сутки COVID-19 диагностировали у 97 человек, два пациента умерли
В Краснодарском крае к 29 июля количество заболевших коронавирусом превысило 8 тыс. человек
В России за сутки коронавирус диагностировали у 5 тыс. 475 человек в 84 регионах, умерли 169 больных. Больше всего заболевших — по-прежнему в Москве (671), Свердловской области (223) и Ханты-Мансийском автономном округе (173). На юге и Северном Кавказе в лидерах по заболеваемости Ростовская область (136), Ставропольский (119) и Краснодарский (97) края, Дагестан (40), Адыгея (37) и Ингушетия (24).
Всего в стране за период пандемии COVID-19 выявили у 828 тыс. 990 жителей 85 регионов. За весь период умерли 13 тыс. 673 пациента, выздоровели 620 тыс. 333 человека.
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Оперштаб Кубани уточнил, что среди 97 заболевших 59 и 38 мужчин в возрасте до 84 лет, в том числе двое детей — 6-летний в Армавире и 16-летний в Сочи. COVID-19 выявили в 15 городах или районах края:
- 31 — в Краснодаре;
- 17 — в Сочи;
- 15 — в Армавире;
- 11 — в Славянске-на-Кубани;
- по 4 — в Северском районе и Новороссийске;
- по 3 — в Анапе, Каневском и Красноармейском районах;
- по 1 — в Новокубанском, Крымском, Абинском, Новопокровском, Тимашевском районах и Геленджике.
За период пандемии в Краснодарском крае диагностировали 8 тыс. 72 заболевших коронавирусом. Растет и показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 142,2. Выздоровели уже 6 тыс. 918 человек (107), еще 108 умерли (+2 за сутки).
В минздраве Кубани уточнили, что 31 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ в больницах Краснодара, Сочи, Новороссийска, Горячего Ключа, Тихорецкого, Лабинского и Крымского районов. Один человек — на экстракорпоральной мембранной оксигенации в ККБ № 1.
Всего в больницы края с подозрением на коронавирус обратились 22 тыс. 231 человек, среди них 2 тыс. 677 детей. На стационарном лечении находится 2 тыс. 962 пациента, под наблюдением в поликлиниках — 4 тыс. 138 жителей.
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