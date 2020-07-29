На Кубани за сутки COVID-19 диагностировали у 97 человек, два пациента умерли

В Краснодарском крае к 29 июля количество заболевших коронавирусом превысило 8 тыс. человек

В России за сутки коронавирус диагностировали у 5 тыс. 475 человек в 84 регионах, умерли 169 больных. Больше всего заболевших — по-прежнему в Москве (671), Свердловской области (223) и Ханты-Мансийском автономном округе (173). На юге и Северном Кавказе в лидерах по заболеваемости Ростовская область (136), Ставропольский (119) и Краснодарский (97) края, Дагестан (40), Адыгея (37) и Ингушетия (24). Всего в стране за период пандемии COVID-19 выявили у 828 тыс. 990 жителей 85 регионов. За весь период умерли 13 тыс. 673 пациента, выздоровели 620 тыс. 333 человека.

Оперштаб Кубани уточнил, что среди 97 заболевших 59 и 38 мужчин в возрасте до 84 лет, в том числе двое детей — 6-летний в Армавире и 16-летний в Сочи. COVID-19 выявили в 15 городах или районах края: 31 — в Краснодаре;

17 — в Сочи;

15 — в Армавире;

11 — в Славянске-на-Кубани;

по 4 — в Северском районе и Новороссийске;

по 3 — в Анапе, Каневском и Красноармейском районах;

по 1 — в Новокубанском, Крымском, Абинском, Новопокровском, Тимашевском районах и Геленджике.