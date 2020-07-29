Новыми жертвами коронавируса стали жители Армавира и Туапсе

Краснодарский край

Распечатать

Оперштаб Краснодарского края 29 июля рассказал о пациентах с COVID-19, которые скончались за последние сутки

Напомним, количество заболевших коронавирусом на Кубани 29 июля превысило 8 тыс. человек. Число умерших за весь период пандемии достигло 108 пациентов, в том числе 2 больных за последние сутки.

Оперштаб Кубани рассказал, что 17 июля 59-летнюю жительницу Армавира госпитализировали в Лабинскую ЦРБ с подтвержденным положительным тестом на коронавирус. Компьютерная томография показала у пациентки двустороннюю полисегментарную пневмонию. Женщину подключили к ИВЛ, однако спасти ее не удалось. У погибшей были сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь и бронхиальная астма.

Вторым умершим стал 34-летний житель Туапсе, который заболел 19 июля. На КТ также выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию, после чего пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Тест на COVID-19 оказался положительным. Мужчина умер в инфекционной больнице № 2 Сочи, он страдал гипертонической болезнью и сахарным диабетом. 

Армавир Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Туапсинский район

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Абхазия продлила режим ограничений на границе до 4 августа
В Анапе перевернулся катер с 10 пассажирами
Новыми жертвами коронавируса стали жители Армавира и Туапсе
В Анапе будут судить мужчин за хищение муниципальной земли на 18 млн рублей
У двух сотрудников сочинского центра «Сириус» нашли COVID-19
На Кубани молния убила пастуха

Лента новостей

Мнения

Краснодарские заборы по-над дорогами: польза или вред?

Статьи

Сильная половина

За что борются краснодарские феминистки

Статьи

«Выходили в море на сутки, но не погружались — могли взорваться»

История «краснодарской» подводной лодки с Затона

Реклама на портале