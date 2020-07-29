Новыми жертвами коронавируса стали жители Армавира и Туапсе

Оперштаб Краснодарского края 29 июля рассказал о пациентах с COVID-19, которые скончались за последние сутки

Напомним, количество заболевших коронавирусом на Кубани 29 июля превысило 8 тыс. человек. Число умерших за весь период пандемии достигло 108 пациентов, в том числе 2 больных за последние сутки.

Оперштаб Кубани рассказал, что 17 июля 59-летнюю жительницу Армавира госпитализировали в Лабинскую ЦРБ с подтвержденным положительным тестом на коронавирус. Компьютерная томография показала у пациентки двустороннюю полисегментарную пневмонию. Женщину подключили к ИВЛ, однако спасти ее не удалось. У погибшей были сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь и бронхиальная астма.