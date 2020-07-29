Новыми жертвами коронавируса стали жители Армавира и Туапсе
Оперштаб Краснодарского края 29 июля рассказал о пациентах с COVID-19, которые скончались за последние сутки
Напомним, количество заболевших коронавирусом на Кубани 29 июля превысило 8 тыс. человек. Число умерших за весь период пандемии достигло 108 пациентов, в том числе 2 больных за последние сутки.
Оперштаб Кубани рассказал, что 17 июля 59-летнюю жительницу Армавира госпитализировали в Лабинскую ЦРБ с подтвержденным положительным тестом на коронавирус. Компьютерная томография показала у пациентки двустороннюю полисегментарную пневмонию. Женщину подключили к ИВЛ, однако спасти ее не удалось. У погибшей были сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь и бронхиальная астма.
Вторым умершим стал 34-летний житель Туапсе, который заболел 19 июля. На КТ также выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию, после чего пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Тест на COVID-19 оказался положительным. Мужчина умер в инфекционной больнице № 2 Сочи, он страдал гипертонической болезнью и сахарным диабетом.
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