Снести или реконструировать? О судьбе старого центра в последнее время высказались все — журналисты, политики, историки, общественники, архитекторы и чиновники. Мы спросили тех, кого возможные изменения затронут в первую очередь, — Юга.ру посмотрели, как живут простые краснодарцы, и узнали, нравится ли этим людям жизнь в центре.

Ирина, улица Гимназическая: — Этот дом построен, если я не ошибаюсь, в 1889 году. Здесь я живу уже 50 лет. Живу с мужем, и все у нас прекрасно. На мой взгляд, у нас уютно и чисто. Да, конечно, не евроремонт, но для статуса пенсионера, я считаю, нормально.

Площадь у нас 40 кв. метров, соседи меня не тревожат — вы посмотрите, какая толщина стен. Это не квартира, в которой все слышно. Полы у нас дубовые, не шатаются, стены ровные, нигде ни трещины. В комнате у нас картины — художник знакомый уехал за границу и оставил их.

У нас, как видите, все по старинке, но нас все устраивает. Переезжать отсюда не хотим, у нас здесь дети родились. И туалет у нас в доме есть, и канализация — все шикарно. Просто тут еще не доделали — здесь душевая кабина у меня будет, она пока просто разобранная. Все здесь прекрасно.

Комната, коридор и кухня, отопление — форсунка. Когда наступают холода, мы включаем отопление и протапливаем помещение. Вообще, внутренний климат здесь очень хороший, и дом от души построен, на века. Толстые стены, ремонт сделали, крышу нам домоуправление перекрыло, вода есть. За коммуналку выходит недорого — в зимний период где-то две с лишним тысячи, а в летний и того дешевле.

Переезжать мне бы никуда не хотелось, потому что у меня дети здесь рядом живут. Мы поддерживаем чистоту, мусора нет. И у нас нет этих консьержек, за которых нужно убирать. Вышла утром во двор, подмела, убрала — и пожалуйста тебе. Чисто, ворота закрыты, сами мы приветливые.

Вы нас расселять же не собираетесь? У нас все хорошо, никакой аварийности нет. А там, если хотят, пускай облагораживают, вносят инвестиции, предлагают. Пускай город разберет вот эти постройки в соседнем дворе — там три барака стоят стена к стене.

Соседний литер давно выселили — там жилье барачного типа. Это у нас постройки еще царских времен, а там был хоздвор с конюшней и прачечной. И вот к ним после войны достраивали бараки. Несколько лет назад эти дома признали аварийными, и людей расселили.

В том дворе с бомжами проблемы, а у нас все хорошо. У нас есть собачка, и мы ее на ночь во двор выпускаем, мы себя оберегаем от этого. Нас тут осталось всего несколько семей, и мы дружно здесь живем и друг друга поддерживаем. Все у нас нормально.

Инна Константиновна, улица Карасунская: — 20 лет я здесь живу, и каждый год нас сносят. Конечно, я бы хотела, чтобы мне квартирку дали, хоть возле кладбища. Но никто не предлагает — только врут. Помните, был у нас мэр Евланов? Я его провела по этому дворику, дала характеристику, рассказала, как люди тут жили, как живут сейчас, как ходят в туалет на улице. Сказал, что ничем помочь не может.

А наш дворик называют историческим, но никто не хочет ничего тут делать. А то, что говорят, что в центре уже все сделано, так вы сами видите, в каком виде тут все находится. С улицы Карасунской квартиры продали, там теперь одни офисы. А тут людей уже и не осталось. Вот тут бабушка уже умерла, все закрыто и забито. А вот здесь живет женщина 1929 года рождения — она здесь родилась и выросла, теперь доживает.

Через дорогу музыка играет, ночами сюда все приходят в туалет, собираются тут всякие. В общем, ужасно мы живем в этом дворе. Я бы в край белого света отсюда бы уехала. Вот родственник живет на Московской и Карякина, так я бы туда с удовольствием переехала.

Мне 85, сорок лет отработала на железной дороге. Квартиру дали хорошую, с удобствами, но погиб сын, пришлось разменяться, и в 2000 году я переехала сюда. Не знаю кто как, но я бы с удовольствием ушла бы. Но если продать эту квартиру, то за нее никто ничего не даст.

Воды горячей нет, но внук помог и поставил электрический бойлер. А в этой комнатке одни тараканы, черви и грибок, просто страшно. Сырость такая здесь была, и вода текла. А еще у нас тут подстанция трансформаторная — шум и гам каждый день уже много лет. Но я уже к этому привыкла. Площадь — 29 кв. метров. За вот это все плачу 3,5 тыс. рублей в месяц.

Вообще, тут все рушилось — внук приезжал, сделал столбики, чтобы машины сюда не загоняли. Я цветник посадила. Уже свое отжила, а все хочется что-то сделать. Пенсию получу — и что-то строить сразу. А пенсия 16 тыс. 700 рублей. Заработала за 40 лет.

Когда были денежки, подсобирала еще чуть-чуть и внесла в строительство квартиры на Гидрострое. Думала, что внучек вырастет, и будет ему жилье. С 2003 года и по сегодняшний день — ни квартиры, ни денег.

Раиса Тимофеевна, улица Рашпилевская: — Родилась я в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района и где‑то с 1970-х гг. живу в Краснодаре. Это жилье я получала очень долго и очень нервно. Царство небесное моим одиноким соседям, которые умерли в одночасье, и мы успели присоединить их жилплощадь. У нас теперь 46,6 кв.метра. Но ни воды, ни туалета нет — все на улице.

Я всю жизнь проработала с пенсионерами, закончила заочно юридический техникум, работала старшим бухгалтером-ревизором, потом в 96-м году меня подвели под сокращение, стала на биржу труда, а потом почти 20 лет мыла полы. С 1982 года стою в очереди на улучшение жилищных условий.

В 90-е гг., я помню, пришла в квартирную службу на Горького, там сидела такая заумная молодая девка — предложила компенсацию 240 тыс. рублей. Я спросила, а что за эти деньги можно купить? А она мне на голубом глазу предложила купить комнату в общежитии. А зачем мне один сортир на 20 человек, пьяные морды и две конфорки на 15 семей? Пойди и поживи там сама! Мне нафиг не нужны эти ваши 240 тысяч. И в прошлом году прислала письмо соцзащита: «Раиса Тимофеевна, мы выделяем вам то ли 720, то ли 790 тысяч. Придите, получите и купите себе жилье». Ну ни фига себе — сказала я себе. А что я на эти деньги что-то куплю? Чтобы купить жилье, нужно что-то добавить, а с чего я буду добавлять?

Дом этот был построен до 1918 года, здесь у меня выросли дети, появились внуки, правнук. Невестка семь лет назад приехала и сделала капитальный ремонт. Очень хорошо все было, но уже все поотпадало. Сейчас мы здесь живем вдвоем с внуком — у нас два отдельных входа. Внук никуда переезжать не собирается, планирует у себя заливать полы, делать ремонт. А мне одной здесь всего хватает.

Соседи сверху приехали из Абакана — там же невозможно жить. Так вот у них и вода есть, и туалет, но хатка тоже очень маленькая. И вода хоть и есть, но очень слабый напор, даже моторчик не тянет. Еще дальше тут старенькая бабушка живет — ей 90 лет. Вот там, где молодая семья с ребенком живет, это 1903 года постройка. А там соседи все время сдают квартирантам. Иногда квартиранты становятся буйными, но у меня не пошумишь! Во дворе у нас спокойно, собака бегает, по ночам охраняет.

А туалет вот он, на улице, две штуки на семью. Двери закрываем на ключ, ну а как иначе? Раньше этот двор был проходным, и сюда в туалет пол-Краснодара ходило, пока мы не поставили забор. В туалете чисто, я его мою каждый раз, сливаем водой.

Колонки в доме нет. Воду набираю на улице и нагреваю в большой кастрюле. Летом хорошо, закрываю тут занавесками, нагреваю воду и купаюсь два-три раза в день. Стираю часто. Нагреваю воду в кастрюле, потом наливаю в таз и стираю. Видите, как пальцы покручены? Это у меня от холодной воды. А машинки у меня нет, потому что ее подключить некуда. Но тяжелые вещи, особенно зимой, мне внучка стирает, ну а летом я сама колупаюсь.

Но я хочу сказать, что лучше я буду жить здесь, чем меня запрут на какой-нибудь 14-й этаж. У меня клаустрофобия, я в жизни не поеду на лифте. У меня сердце вот здесь и страх, что лифт оборвется и я сейчас умру от того, что не хватает воздуха. Не хочу в квартиру. Летом прекрасно здесь купаюсь — нагрела литра три воды, разбавила ведром, окатилась, и уже хорошо. Кооперативный рынок тут недалеко, поликлиника возле театра оперетты [сейчас Музыкальный театр — Юга.ру], меня это устраивает. Да, тяжеловато, но меня все устраивает. А если я буду жить в квартире, да я мхом зарасту.

У нас красивый двор, а когда вот все эти кусты зацветут, еще лучше будет. Тут рядом раньше был завод фруктовых вод — квас там делали и лимонад. А сейчас многоэтажку поставили. Там, говорят, квартиры двухэтажные по 100-170 квадратов. В общем, элита. А у нас обыкновенный краснодарский дворик.

Евгения Георгиевна, улица Октябрьская: — Мне уже 81 год. Родилась я в Краснодаре, долгое время жила здесь недалеко — по Октябрьской, 18. Потом уехала в Ленинград, закончила там институт имени Крупской. Вернулась сюда, работала библиотекарем в библиотеке имени Некрасова. Вышла замуж и жила на улице Гоголя. После смерти мужа переехала сюда, живу в этом дворе с 2001 года.

Есть канализация и туалет, но у меня, например, горячей воды нет, приходится греть — на стене висит такой небольшой газовый нагреватель. Я вообще-то боюсь лишний раз газ включать, да и что такое, мыться по частям? Поэтому я стараюсь в баню ходить, тут недалеко, на Октябрьской. Эта баня, считай, моя родная. Я когда еще раньше там недалеко жила, так там совсем никаких условий не было, и я в эту баню с самого детства ходила.

Переехать? Нет, да и куда я денусь? Мне племянница предлагала переехать в Ленинград — я там училась и очень этот город любила, но тогда я была молодая, а сейчас я не хочу. Во-первых, зачем ее с мужем стеснять? А во-вторых, я и в Краснодаре мерзну, а там представляете, какая погода?

Краснодар, конечно, изменился. Я помню, как мама рассказывала, как она и ее поколение восхищались нашим городом. В разговорах было, что Краснодар чуть ли не второе место в стране занимал после Львова. Такой он был уютный и зеленый. И люди были вежливые. Мне и сейчас нравятся эти старые купеческие дома, а вот эти небоскребы на меня ужас наводят. Как там люди живут? Я, например, просто боюсь, я люблю одноэтажки.

А старые дома, я считаю, нужно оставлять. Почему другие города туристы ходят смотрят? Именно потому, что они исторические. А у нас что смотреть? Кое-где на Красной еще что-то осталось — Зимний театр [сейчас филармония — Юга.ру], зеленый дом на Ворошилова [угол Красной и Гимназической — Юга.ру], есть особняки хорошие. А сейчас вот эти заборы, пластик и небоскребы.