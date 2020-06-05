В центре Краснодара откопали окно Люксфера

В Краснодаре в начале июня обнаружили элемент подвального освещения, который был популярен в начале XX столетия

Окно Люксфера — это цокольное окно, которое использовали для освещения подвальных помещений в конце XIX — начале ХХ века. Его нашли в доме, который находится на углу улиц Красноармейской, 26 и Мира, 41/А1.

Этот объект считается культурным наследием регионального значения. В связи с этим городской департамент архитектуры и градостроительства обратился в краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия, чтобы включить окно в предмет охраны, написали 4 июня в телеграм-канале администрации Краснодара.

В случае, если сделают окно Люксфера сделают объектом культурного наследия, во время благоустройства придется учитывать его наличие, объяснила главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. В дальнейшем его уже не будут закатывать асфальтом, так как будет необходимо реставрировать и сохранять окно.

Напомним, весной в Краснодаре вели раскопки на углу улиц Седина и Постовой, где собираются разбить сквер. В марте там нашли серебряные монеты эпохи Николая II, а в апреле и мае — септик начала XX века, французский револьвер и меотские захоронения.