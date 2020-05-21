В центре Краснодара нашли меотские захоронения, французский револьвер и септик начала XX века
В Краснодаре в апреле и мае шли археологические раскопки на месте строительства будущего сквера. На участке нашли древние артефакты и элементы быта XIX-XX веков
В марте 2019 года власти Красодара сообщили, что напротив Городского сада, на углу улиц Седина и Постовой появится сквер. Для этого нужно было вернуть в собственность города участок земли, который прежний владелец хотел застроить. После получения прав на участок его собирались очистить от мусора и сорняков, выровнять и засеять газоном.
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В марте 2020 года во время археологических раскопок на участке нашли серебряные монеты эпохи Николая II. Комплексные раскопки на углу Седина и Постовой стартовали 20 апреля и продолжались около трех недель. Ученые обнаружили там фундаменты двух жилых домов конца XIX — начала XX веков, кирпичи с клеймами екатеринодарских заводов и меотские захоронения, которым более 2 тыс. лет.
Старший научный сотрудник Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Фелицына Николай Шевченко рассказал 21 мая, что подобное исследование городского слоя в Краснодаре было первым за более чем 200-летнюю историю города.
«Была исследована очень значимая территория, прилегающая к Екатеринодарской крепости. Выяснилось, что в течение XIX века здесь не было жилой застройки — она появилась лишь к концу столетия. Это вызвано тем, что здесь была эспланада — пространство, которое должно было простреливаться картечью со стен крепости», — объяснил он.
По словам эксперта, во время археологической экспедиции нашли гераклейскую амфору IV века до нашей эры, екатеринодарскую керамику, пуговицу с английского военного мундира и «редкий шпилечный револьвер французской системы Лефоше» середины XIX века. Это первый серийный револьвер в мире, которые был принят на вооружение регулярной армии, рассказали в пресс-службе мэрии. Также на территории нашли полностью сохранившийся септик Екатеринодара начала XX века с системой колодцев и переливов.
«Нам, конечно, важно знать историю города. Именно для этого нужны подобные исследования. Тем более, было известно, что на этой территории находится меотский могильник, рядом было расположено городище. После раскопок территория, на которой долгое время был пустырь, готова к благоустройству. Теперь будем обсуждать вместе с жителями, как обустроить эту зеленую зону», — заявил глава Краснодара Евгений Первышов, который 21 мая посетил место раскопок.
Напомним, ранее на углу Седина и Постовой был сквер, в центре которого стоял памятник летчику Александру Покрышкину. Более 10 лет назад участок выбыл из муниципальной собственности. В 2019 году его вернули и решили разработать на этой территории проект благоуйстройства.