В центре Краснодара нашли меотские захоронения, французский револьвер и септик начала XX века

В Краснодаре в апреле и мае шли археологические раскопки на месте строительства будущего сквера. На участке нашли древние артефакты и элементы быта XIX-XX веков

В марте 2019 года власти Красодара сообщили , что напротив Городского сада, на углу улиц Седина и Постовой появится сквер. Для этого нужно было вернуть в собственность города участок земли, который прежний владелец хотел застроить. После получения прав на участок его собирались очистить от мусора и сорняков, выровнять и засеять газоном.

В марте 2020 года во время археологических раскопок на участке нашли серебряные монеты эпохи Николая II. Комплексные раскопки на углу Седина и Постовой стартовали 20 апреля и продолжались около трех недель. Ученые обнаружили там фундаменты двух жилых домов конца XIX — начала XX веков, кирпичи с клеймами екатеринодарских заводов и меотские захоронения, которым более 2 тыс. лет.

Старший научный сотрудник Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Фелицына Николай Шевченко рассказал 21 мая, что подобное исследование городского слоя в Краснодаре было первым за более чем 200-летнюю историю города.

«Была исследована очень значимая территория, прилегающая к Екатеринодарской крепости. Выяснилось, что в течение XIX века здесь не было жилой застройки — она появилась лишь к концу столетия. Это вызвано тем, что здесь была эспланада — пространство, которое должно было простреливаться картечью со стен крепости», — объяснил он.