Эксперт рассказал, почему некоторые медведи зимой не впадают в спячку и приходят к людям

По словам Трепета, сейчас в пределах Адыгеи и Краснодарского края насчитывается около 300 медведей. В природе с конца декабря медвежья активность постепенно угасает. Самки впадают в спячку в конце ноября-в декабре, самцы — чуть позже, в начале января.

«Вне зависимости от погоды, сейчас большая часть медведей спит, особенно самки, которые готовятся к производству потомства, которое они приносят раз в два года. Самки с детенышами также залегают в берлогу, где им проще сохранить медвежат. А некоторые самцы активны до последнего, пока находят корм. На прошлой неделе, к примеру, на территории Главного Кавказского хребта мы обнаружили следы медведя. В этом году на северном сколе хребта много букового ореха, на южном был неурожай. Поэтому, вероятнее, там они уже легли спасть, но пробуждение наступит раньше», — рассказал Трепет.

Есть еще и медведи с измененным типом поведения — синантропные медведи, то есть связанные с человеком. Любые пищевые отходы привлекают внимание таких медведей. Этим и объясняется их появление в туристских приютах.

«О ситуации с медведями в "Хаджохской теснине" у меня нет информации. Но в зверинцах у животных другое поведение. В неволе медведям не нужно добывать еду, их постоянно кормят. Поэтому в зверинцах медведи не впадают в спячку», — отметил ученый.