Эксперт рассказал, почему некоторые медведи зимой не впадают в спячку и приходят к людям
Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника Сергей Трепет рассказал о разнице в поведении медведей в природе и в неволе
По словам Трепета, сейчас в пределах Адыгеи и Краснодарского края насчитывается около 300 медведей. В природе с конца декабря медвежья активность постепенно угасает. Самки впадают в спячку в конце ноября-в декабре, самцы — чуть позже, в начале января.
«Вне зависимости от погоды, сейчас большая часть медведей спит, особенно самки, которые готовятся к производству потомства, которое они приносят раз в два года. Самки с детенышами также залегают в берлогу, где им проще сохранить медвежат. А некоторые самцы активны до последнего, пока находят корм. На прошлой неделе, к примеру, на территории Главного Кавказского хребта мы обнаружили следы медведя. В этом году на северном сколе хребта много букового ореха, на южном был неурожай. Поэтому, вероятнее, там они уже легли спасть, но пробуждение наступит раньше», — рассказал Трепет.
Есть еще и медведи с измененным типом поведения — синантропные медведи, то есть связанные с человеком. Любые пищевые отходы привлекают внимание таких медведей. Этим и объясняется их появление в туристских приютах.
«О ситуации с медведями в "Хаджохской теснине" у меня нет информации. Но в зверинцах у животных другое поведение. В неволе медведям не нужно добывать еду, их постоянно кормят. Поэтому в зверинцах медведи не впадают в спячку», — отметил ученый.
Информация об активности одного из медведей комплекса «Хаджохская теснина» появилась 24 января — в соцсетях писали, что привезенный туда из Краснодара медведь Афанасий якобы прорыл землю, вырвался из вольера и напал на ребенка.
Руководители туробъекта в интервью порталу Юга.ру назвали эту информацию фейком и пригласили всех желающих убедиться, что с медведем все хорошо, а в вольере нет подкопов и повреждений ограды.
Всего в комплексе находятся три медведя: Тимофей, Маня и Афанасий. Комплекс «Хаджохская теснина» существует около 20 лет. 17-летнего медведя Тимофея, который переехал сюда из Краснодарского зоопарка, давно называют хозяином теснины. Около 10 лет назад ему нашли подругу Маню. Афанасия привезли в комплекс в ноябре 2019 года.
«Все медведи находятся в разных вольерах. Они чувствуют себя хорошо. За ними обеспечен нужный уход», — рассказала хозяйка комплекса Анастасия.
Напомним, в начале ноября 2019 года в инстаграме рассказали о том, что в одном из дворов Краснодара держат в клетке медведя. Позже стало известно, что двухлетний Афанасий был свадебным подарком, но его не приняли. Животное перевезли в Хаджохскую теснину в адыгейском поселке Каменномостском, где ему нашли более комфортные условия содержания.
«Афанасий — молодой медведь, он активнее, чем Тимофей и Маня, которые давно в комплексе и привыкли к вольеру, туристам, инструкторам и экскурсоводам. Тимофей уже давно стал популярен. В интернете много роликов о том, как он танцует, стесняется», — рассказала жительница Майкопского района Лада.
В свою очередь эксперты рекомендуют не забывать, что поведение даже дрессированного животного трудно предугадать.
«Есть ряд примеров внезапной агрессии и нападения медведей на своих дрессировщиков и кормильцев. Поэтому необходимо соблюдать все меры безопасности при содержании медведей в неволе», — добавил Трепет.
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