В Краснодаре КТТУ показало видео о том, как работает новый троллейбус с автономным ходом

21 января МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» опубликовало видео о работе троллейбуса на автономном ходу и показало, как машина присоединяется к контактной сети

В мае 2019 года стало известно о том, что на улице Красной вместо троллейбусов будут ходить троллейбусы с автономным ходом — электробусы. Тогда депутаты сообщили , что собираются выделить на закупку таких машин около 123 млн рублей.

8 июля на улице Красной начали убирать контактную сеть троллейбуса. В организации объяснили демонтаж высоким уровнем изношенности сети и пообещали, что вместо троллейбусов на Красной начнет ходить транспорт, который сможет и использовать сеть, и ездить на автономном ходу. Жители Краснодара провели пикет за сохранение сети. Участники протестной акции настаивали на том, что 12 электробусов не смогут заменить 60 троллейбусов. Однако троллейбусы все же исчезли с Красной.

1 декабря на маршрут № 15, проходящий по Красной, вышли 12 новых троллейбусов с автономным ходом. В мэрии Краснодара отметили, что из 12,2 км пути более 2 км троллейбусы проезжают без сети.

21 января МУП «КТТУ» опубликовало в YouTube-канале видео о том, как работает новый электробус. На записи показали, что в салоне машины есть USB-порт для зарядки гаджетов, антивандальные сиденья и камеры видеонаблюдения.

На видео продемонстрировали, что электробус присоединяется к сети практически без помощи водителя.