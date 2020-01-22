В Краснодаре КТТУ показало видео о том, как работает новый троллейбус с автономным ходом

Краснодарский край

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21 января МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» опубликовало видео о работе троллейбуса на автономном ходу и показало, как машина присоединяется к контактной сети

В мае 2019 года стало известно о том, что на улице Красной вместо троллейбусов будут ходить троллейбусы с автономным ходом — электробусы. Тогда депутаты сообщили, что собираются выделить на закупку таких машин около 123 млн рублей.

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8 июля на улице Красной начали убирать контактную сеть троллейбуса. В организации объяснили демонтаж высоким уровнем изношенности сети и пообещали, что вместо троллейбусов на Красной начнет ходить транспорт, который сможет и использовать сеть, и ездить на автономном ходу. Жители Краснодара провели пикет за сохранение сети. Участники протестной акции настаивали на том, что 12 электробусов не смогут заменить 60 троллейбусов. Однако троллейбусы все же исчезли с Красной.

1 декабря на маршрут № 15, проходящий по Красной, вышли 12 новых троллейбусов с автономным ходом. В мэрии Краснодара отметили, что из 12,2 км пути более 2 км троллейбусы проезжают без сети.

21 января МУП «КТТУ» опубликовало в YouTube-канале видео о том, как работает новый электробус. На записи показали, что в салоне машины есть USB-порт для зарядки гаджетов, антивандальные сиденья и камеры видеонаблюдения.

На видео продемонстрировали, что электробус присоединяется к сети практически без помощи водителя.

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«["Рога" — Юга.ру] присоединяются практически автоматически. Ему [водителю — Юга.ру] надо нажать всего лишь на кнопку. Если дождь, снег, грязь, водителю уже не нужно выходить на улицу», — рассказал корреспондент.

Затем в ролике показали обратное действие: «рога» троллейбуса поднялись и прикрепились к проводам.

В конце видео отметили, что «в каждой бочке есть ложка меда», и рассказали, что «в самом начале эксплуатации был выявлен небольшой недостаток» — у машины текла крыша. Корреспондент заключил, что это не страшно и дефект уже устранили.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Троллейбус

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