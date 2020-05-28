«Мы начинаем экономить на всем». Власти Краснодара рассказали, как пандемия отразилась на бюджете города
Мэр Краснодара Евгений Первышов 28 мая провел в онлайн-режиме брифинг с журналистами, на котором рассказал о влиянии пандемии коронавируса и карантина на городской бюджет
Напомним, 28 марта в Краснодарском крае начали действовать ограничительные меры в связи распространением короанвируса: гостиницам запретили заселять гостей, закрыли ТЦ, а заведениям общепита разрешили работать только навынос.
31 марта в регионе ввели карантин, во время которого людям было запрещено выходить из дома без необходимостии, а передвигаться можно только при наличии спецпропуска. 23 мая на Кубани ослабили ряд ограничений: разрешили открыться салонам красоты, магазинам площадью до 400 кв. метров, автомойкам и строительным компаниям. Однако режим карантина продлится в регионе минимум до 6 июня.
28 мая глава Краснодара Евгений Первышов провел в онлайн-режиме брифинг с журналистами, в ходе которого рассказал, как ограничения отразились на городском бюджете. По словам мэра, Краснодар недополучил около 1,3 млрд рублей собственных доходов в бюджет, а по «оптимистичному» прогнозу по итогам года бюджет недополучит порядка 2,4 млрд рублей.
Первышов отметил, что из-за карантина пострадали в той или иной степени почти все сферы деятельности. В первую очередь ситуация отразилась на сфере общепита — городские кафе, рестораны и бары были закрыты, некоторые смогли организовать работу навынос и наладить доставку продуктов на дом. Из-за этого упал оборот розничной торговли.
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«Строительные работы уменьшились значительно. Во многом это объясняется еще и тем, что предприятия строительной отрасли зависят от привлекаемой рабочей силы, от людей, которые живут за пределами Краснодара. Сказались и ограничения по межмуниципальному сообщению — они тоже наложили достаточно серьезный отпечаток. Многие предприятия по поставкам стройматериалов были закрыты. Из-за всего этого отрасль просела», — пояснил Первышов.
Он заявил, что по ряду направлений городские власти будут сокращать финансирование.
«Мы начинаем экономить на всем, чтобы у нас был сбалансированный городской бюджет по завершению этого года», — сказал мэр.
В частности, на 2021 год придется перенести строительство набережной от Юбилейного микрорайона до Тургеневского моста.
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«В принципе, у нас было на него предусмотрено финансирование, но мы понимаем всю сложность ситуации», — добавил глава администрации Краснодара.
Однако строительство трамвайной линии по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова должно начаться в этом году. Также продолжится возведение соцобъектов — школ и детсадов.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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