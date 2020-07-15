Россиянам хотят платить за найденную просрочку в магазинах

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Депутат Госдумы в июле предложил выплачивать гражданам деньги за найденные на прилавках продукты с истекшим сроком годности

Депутат ГД РФ Василий Власов направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением выплачивать россиянам за найденную просрочку половину от штрафа, выписанного магазину, сообщил RT со ссылкой на обращение.

Парламентарий напомнил, что для юрлиц, реализующих продукты питания с истекшим сроком годности предусмотрен штраф в размере 20-30 тыс. рублей. При этом граждане, купившие некачественный продукт, могут получить «символическую» компенсацию только через суд.

По мнению Власова, если в Роспотребнадзоре одобрят его предложение, в России может повыситься общественный контроль за правонарушениями, связанными с продажей просроченной продукции.  

Ранее Юга.ру писали о некоторых инициативах парламентария. Так, в 2018 году Василий Власов предложил зафиксировать цену на воду в бутылках и регистрировать гироскутеры и сегвеи. В 2019 году депутат собирался на месяц продлить летние каникул и давать деньги разработчиками компьютерных игр. В этом году Власов предложил бесплатно кормить российских студентов, ввести для абитуриентов скидки на проезд в общественном транспорте и освободить россиян от коммунальных платежей во время пандемии коронавируса.

Госдума РФ Деньги Еда Продукты питания Роспотребнадзор Торговля

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В поселке Яблоновском дождь затопил почти 300 дворов, ликвидация последствий стихии продолжается
Россиянам хотят платить за найденную просрочку в магазинах
В Краснодаре на рециркуляторы для обеззараживания воздуха в детсадах и школах потратят более 100 млн рублей
Запрет на браки и усыновление детей для однополых пар. Сенаторы предложили внести изменения в Семейный Кодекс РФ
Доктор Мясников назвал море в Сочи компотом из тел
Владельца крымского сафари-парка «Тайган» оштрафовали на 400 тыс. рублей

Лента новостей

Реклама на портале