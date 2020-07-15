Россиянам хотят платить за найденную просрочку в магазинах

По мнению Власова, если в Роспотребнадзоре одобрят его предложение, в России может повыситься общественный контроль за правонарушениями, связанными с продажей просроченной продукции.

Парламентарий напомнил, что для юрлиц, реализующих продукты питания с истекшим сроком годности предусмотрен штраф в размере 20-30 тыс. рублей. При этом граждане, купившие некачественный продукт, могут получить «символическую» компенсацию только через суд.

Депутат ГД РФ Василий Власов направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением выплачивать россиянам за найденную просрочку половину от штрафа, выписанного магазину, сообщил RT со ссылкой на обращение.

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