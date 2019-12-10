В Госдуме захотели поддерживать деньгами разработчиков компьютерных игр

Власов направил письмо вице-премьеру России Максиму Акимову с предложением о софинансировании государством производства компьютерных игр. Депутат предложил в качестве одного из вариантов создать специализированный фонд.

«У нас в России индустрия компьютерных игр не развита. Я считаю, что нашим разработчикам необходима государственная поддержка», — объяснил свою инициативу 10 декабря «360» Власов.

Господдержка отечественных разработчиков будет обсуждать сегодня, 10 декабря, в ходе круглого стола, добавил депутат. В мероприятии примут участие создатели компьютерных игр и блогеры.

Власов считает, что финподдержка должна оказываться всем участника игрового рынка, без ограничений в игровых жанрах. Если инициатива будет одобрена, российский рынок может обогатиться еще одним перспективным направлением, заключил депутат.

Инициативы, касающиеся компьютерных игр в России, появляются с завидной периодичностью. Так, в 2014 году в Ростовской области решили бороться со СПИДом при помощи компьютерных игр, а 4 февраля того же года в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий продажу жестоких компьютерных игр. Депутаты хотели приравнять такие игры к продукции секс-шопов.

Напомним, продюсер игры WarfaceЕвгений Паринов рассказал 24 марта порталу Юга.ру, кто и зачем играет в онлайн-игры.