В России для абитуриентов хотят ввести скидки на транспорт

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Депутат Госдумы Василий Власов в феврале предложил ввести 50% скидки на авиа- и ж/д билеты для абитуриентов

Власов направил письмо с предложением на имя министра транспорта России Евгения Дитриха, сообщил 25 февраля RT со ссылкой на документ.

«Считаю необходимым внедрить меры государственной поддержки в форме предоставления 50% скидки на авиа- и железнодорожные билеты для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения», — написал депутат.

Читайте также:

Он указал на то, что многие выпускники школ, которые планируют поступать в вузы, находящиеся в других регионах, сталкиваются с недостатком денег на транспортные расходы. Это может препятствовать получению высшего образования, считает Власов.

Депутат напомнил, что в России существуют льготы на проезд для школьников и студентов.

Напомним, с 2011 года в России действует отсрочка от армии для абитуриентов. Закон об этом подписал президент России Дмитрий Медведев.

Как писали Юга.ру, в 2017 году Общество врачей России выступило с инициативой ввести дополнительнительные испытания для абитуриентов медицинских учебных заведений. А в 2019 году депутат из Адыгеи предложил начислять абитуриентам дополнительные баллы за участие в юнармии.

Авиация Госдума РФ Железная дорога Законопроекты Поезда путешествия РЖД Социальные программы Студенты Транспорт

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи в штормящее море унесло двух школьников, которые переходили реку
Тепловоз протаранил «Волгу» на железнодорожном переезде возле Майкопа
Суд разрешил полигону под Белореченском возобновить работу. В Сочи за пять дней его закрытия скопилось мусора с трехэтажный дом
Высокопоставленный таможенник в 8 раз завысил стоимость работ при строительстве кинологического центра в Адыгее
Новый терминал краснодарского аэропорта будет трехэтажным
В Юбилейном микрорайоне Краснодара в мае начнут делать берегоукрепление для набережной к Тургеневскому мосту

Лента новостей

Реклама на портале