В России для абитуриентов хотят ввести скидки на транспорт

Депутат Госдумы Василий Власов в феврале предложил ввести 50% скидки на авиа- и ж/д билеты для абитуриентов

Власов направил письмо с предложением на имя министра транспорта России Евгения Дитриха, сообщил 25 февраля RT со ссылкой на документ.

«Считаю необходимым внедрить меры государственной поддержки в форме предоставления 50% скидки на авиа- и железнодорожные билеты для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения», — написал депутат.

Он указал на то, что многие выпускники школ, которые планируют поступать в вузы, находящиеся в других регионах, сталкиваются с недостатком денег на транспортные расходы. Это может препятствовать получению высшего образования, считает Власов.

Депутат напомнил, что в России существуют льготы на проезд для школьников и студентов.

Напомним, с 2011 года в России действует отсрочка от армии для абитуриентов. Закон об этом подписал президент России Дмитрий Медведев.

Как писали Юга.ру, в 2017 году Общество врачей России выступило с инициативой ввести дополнительнительные испытания для абитуриентов медицинских учебных заведений. А в 2019 году депутат из Адыгеи предложил начислять абитуриентам дополнительные баллы за участие в юнармии.