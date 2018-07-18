В Госдуме предложили зафиксировать цену на воду в бутылках

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Василий Власов предложил обязать торговые точки продавать питьевую воду по зафиксированной цене

Парламентарий направил документ с соответствующей инициативой вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Власов предлагает установить цену 15 рублей за бутылку воды объемом 500 мл, передает RT. Кроме того, он работает над законопроектом об обеспечении жителей страны доступной качественной питьевой водой.

«Суть разрабатываемого законопроекта состоит в том, чтобы закрепить обязанность торговых объектов по обязательному наличию в ассортименте бутилированной питьевой воды по зафиксированной государственной цене», — приводит РИА «Новости» текст письма.

Депутат привел данные Росстата, согласно которым у каждого десятого жителя страны нет доступа к качественной питьевой воде.

Как сообщали Юга.ру, Роспотребнадзор опубликовал ежегодный доклад за 2017 год, в котором говорится, что Карачаево-Черкесия попала в пятерку регионов РФ с грязной питьевой водой, а единственным регионом, где в питьевой воде выявили паразитов, стар Краснодарский край.