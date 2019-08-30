Депутат Госдумы предложил на месяц продлить летние каникулы

Краснодарский край

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Депутат Госдумы России Василий Власов в августе предложил продлить летние каникулы для студентов и школьников до 1 октября

Он направил предложение вице-премьеру России Татьяне Голиковой. По словам Власова, он часто встречается со школьниками и студентами со всей России и они просят продлить летние каникулы до 1 октября.

Депутат предложил сначала реализовать идею в Дальневосточном регионе России, а именно в Хабаровском и Приморском крае. По мнению Власова, во время продленных каникул школьники и студенты смогут получить дополнительный опыт работы, необходимый при трудоустройстве. Кроме того, изменение будет способствовать развитию туризма в России, так как люди смогут ездить в отпуск и в сентябре, пишет RT.

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