Российских студентов хотят бесплатно кормить в вузах

По мнению Власова, студенты проводят в вузах правктически весь день и у них не всегда есть возможность приготовить себе еду.

Он отметил, что некоторые университеты уже ввесли практику организации бесплатного питания для социально незащищенных студентов, однако для получения этих льгот учащимся нужно предоставить в вуз много подтверждающих документов. По мнению Власова, реализация его инициативы станет существенной поддержкой для обучающихся.