Российских студентов хотят бесплатно кормить в вузах

Краснодарский край, Вся Россия

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Депутат Госдумы РФ Василий Власов 31 января выступил с инициативой обеспечить студентов бесплатным питанием

Парламентарий направил предложение министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову обеспечить бесплатным горячим питанием студентов дневной формы обучения, сообщил RT со ссылкой на копию документа.

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По мнению Власова, студенты проводят в вузах правктически весь день и у них не всегда есть возможность приготовить себе еду.

Он отметил, что некоторые университеты уже ввесли практику организации бесплатного питания для социально незащищенных студентов, однако для получения этих льгот учащимся нужно предоставить в вуз много подтверждающих документов. По мнению Власова, реализация его инициативы станет существенной поддержкой для обучающихся.

Напомним, 15 января президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил ввести бесплатные горячие обеды с 1 сенятбря 2020 года для учеников 1-4 классов.

Юга.ру писали о некоторых инициативах депутата, которые вызвали общественный резонанс. Так, в декабре 2019 года Власов предложил освободить врачей в селах от уплаты налогов, а разработчиков компьютерных игр — поддерживать деньгами. В августе парламентарий предложил продлить летние каникулы для студентов и школьников до 1 октября. В 2018 году он собирался ввести в России регистрацию личного электротранспорта — сегвеев, гироскутеров и моноколес.

Вузы Госдума РФ Законопроекты Образование Студенты

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