В Госдуме предложили освободить россиян от коммунальных платежей в условиях пандемии коронавируса

Депутат Госдумы Василий Власов 25 марта выступил с инициативой об отмене платы за коммунальные платежи на время карантина на фоне пандемии коронавируса

Власов написал письмо с предложением главе Минстроя РФ Владимиру Якушеву, в котором объяснил, что у россиян во время длительного пребывания дома из-за коронавируса могут вырасти платежи за коммунальные услуги, сообщило РИА «Новости» .

«Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает», — отметил Власов.

Депутат предложил до окончания особого режима, который действует в стране в связи с угрозой коронавируса, освободить население от оплаты коммунальных услуг.

«Граждане России по уровню доходов у нас абсолютно разные… И всех граждан поголовно освобождать от уплаты коммунальных платежей, я считаю, нецелесообразно. Если мы сегодня прекратим платить за жилищно-коммунальные услуги, то предприятия, в том числе региональные, окажутся без финансовых средств» — заявил Качкаев.

«Субсидирование у нас в среднем предусмотрено, что если ты тратишь 22% на коммунальные услуги, то сверх этого государство субсидирует. Возможно, стоит снизить планку: не 22%, а больше 10%», — объяснил Качкаев.

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

На момент выхода новости в мире инфицировано 436,1 тыс. человек, выздоровело 111,8 тыс. человек, умерло от коронавируса 19,6 тыс. человек. В России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом, из них в Краснодарском крае — 9.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».