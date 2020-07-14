В Москве уроженцы Чечни толпой избили блогера. Власти республики пообещали разобраться

Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев пообещал разобраться в конфликте блогера с чеченцами, который произошел в июле в Москве

Что произошло? Блогер Святослав Коваленко 11 июля провел прямой эфир с подписчиками на своем ютуб-канале, в котором рассказал, что накануне его избил чеченский блогер Зелимхан со своими знакомыми.

«Перед Зелимханом все (блогеры) извинялись… И у него это настолько вошло в моду, что он думает: "Нифига себе, я на ютубе ферзь бомбейский!"», — объяснил Коваленко.

После этого чеченский блогер назначил встречу Коваленко. Тот взял с собой оператора, которому поручил снимать происходящее. На следующий день Коваленко опубликовал на канале видео драки. На нем видно, что на молодого человека нападают пятеро парней кавказской национальности. Драку во дворе жилого дома видели десятки свидетелей.

Оператор во время потасовки пытался успокоить дерущихся, а жители дома угрожали вызвать полицию. Коваленко кричал Зелимхану, что «на одного русского толпой пришли!», пытался его провоцировать.

Что говорят о случившемся обе стороны? 13 июля телеканал «360» связался с блогером Зелимханом, который заявил, что они с приятелями «не искали никаких конфликтов». После драки, по словам блогера, он и молодые люди написали объяснительные в МВД. «Я не указывал ничьи фамилии, просто написал, что была бытовая ссора, что просто разошлись и никаких претензий у меня нет. Они (полицейские) сказали, что материал отправят на проверку, попросили быть на связи», — пояснил Зелимхан.

По словам чеченского блогера, его спровоцировали, а случившееся он назвал «мужским разговором». Помощник Святослава Коваленко рассказал журналистам, что с блогером все в порядке, а также обратил внимание, что это не единичный случай. «Они очень давно общались, история долгая. Изначально предполагалось, что разговор будет один на один. Не знаю, что решили люди Зелимхана, но была драка. На видео заметно, что он не ожидал ударов, которые ему прилетали», — объяснил помощник блогера.

Как отреагировали другие блогеры и при чем тут Кадыров? По поводу конфликта высказались некоторые блогеры. Так основатель блога «Дневник хача» Амиран Сарданов назвал беспределом поведение Зелимхана и его товарищей, а также обратил внимание, что на его проступки не реагируют «старшие чеченцы» . «Группа людей, похожих на бандитов, во главе с непонятным Зелимханом угрожают людям, вымогают деньги, избивают людей. И нет абсолютно никакой реакции […] Я понимаю, что страна многонациональная, кто-то живет по закону, кто-то по понятиям. Но это уже открытый беспредел и по-прежнему никакой реакции ни со стороны правоохранительных органов, ни со стороны старших чеченцев», — возмутился Сарданов.

Этот пост прокомментировал помощник Рамзана Кадырова , министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев. Он заявил, что виновные будут наказаны. «Я лично сегодня целый день занимаюсь этим вопросом. Я связался со Святославом, нашли всех участников этого инцидента. Уверяю вас, ни один виновник произошедшего не избежит наказания по закону. Рамзан Ахматович всегда реагирует на подобные выходки и не одобряет правонарушений », — написал Дудаев.

Напомним, в ноябре 2019 года Кадыров призвал наказывать пользователей интернета, которые своими комментариями могли «оскорбить чью-то честь». Глава Чечни подчеркнул, что не оставит в покое тех, кто оскорбляет честь, даже «если законы всех стран будут нарушены», и наказания за это он не боится.

Перед самим Кадыровым граждане извиняются регулярно. Так, например, местной жительнице в апреле пришлось извиниться за то, что она попросила главу Чечни помочь с продуктами, в мае чеченские врачи извинились за свои жалобы на нехватку средств защиты, а Кадыров потребовал их уволить. В июне перед Кадыровым извинялась мать погибшей девушки за то, что посчитала, что ее дочь мог убить муж-тиран. В ответ глава Чечни распорядился забрать у женщины внуков.