Чеченские врачи извинились за свои жалобы на нехватку средств защиты, а Кадыров потребовал их уволить

В Чечне врачи городской больницы в мае извинились за то, что пожаловались на нехватку средств защиты

Что произошло? Гудермесскую центральную районную больницу решили перепрофилировать для работы с пациентами, которые больны коронавирусом. После этого медики записали обращения с жалобами на нехватку средств защиты и необходимость их покупать самим. В медучреждение 14 мая приехал председатель правительства республики Магомед Даудов, который уволил главврача и обвинил его в том, что тот не смог объяснить подчиненным, что им пока не нужна защита. По словам Даудова, там только готовятся к приему пациентов с COVID-19, а сейчас их нет. На следующий день из больницы уволили врача-рентгенолога Зара Борчашвили, который участвовал в протестах. На его защиту встали медработники, которые попросили главу Чечни Рамзана Кадырова восстановить коллегу, написал 16 мая «Кавказский узел».

Какова ситуация с заболеваоемостью COVID-19 среди медиков? 16 мая министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что более 50 медработников в регоине больны коронавирусом. Кроме того, умер один сотрудник больницы с подтвержденным COVID-19, написал RT.

Как СМИ отреагировали на события в Гудермесе? Государственная телекомпания «Грозный» в ночном выпуске новостей заявила, что врачи — провокаторы, которые «беспричинно паникуют». Зрителям на видео показали упаковки с медицинскими масками, костюмами и другими средствами защиты. Заместитель главврача Султан Бекмурзаев заявил, что в больнице есть все необходимое для борьбы с коронавирусом. Также в репортаже говорилось, что сообщение распространили медсестры, которые вовсе не должны были работать с пациентами с COVID-19. На видео они извинились, объяснив свои слова паникой. «Прежде чем отправить это голосовое [сообщение], нам надо было это сказать, обсудить. Я не должна была контактировать с больными [коронавирусом]. Я это, растерявшись, по ошибке сказала», — сказала медсестра детского отделения Тумиша Юсупова. Все медики, которых показали в сюжете, объяснили свои жалобы страхом и сказали, что не знали о наличии средств защиты в больнице.

Что сказал Кадыров? Накануне глава республики сказал привлечь к ответственности сотрудников Гудермесской райбольницы и их родственников, а автора сообщения о смерти врача объявил провокатором и потребовал уволить. Сюжет об этом снова показала ЧГТРК «Грозный». На заседании Кадыров заявил, что в республике всего хватает. «Как так можно распространять такие слухи? Врач должна снимать панику, успокоить… Если даже умирают, надо по-другому преподнести. [...] Эй, люди, вам не стыдно? Оставьте, не распространяйте слухи. Показать надо [авторов сообщений], всем надо показать их лица... Их домашних привести — отца, брата, мужа», — перевел слова Кадырова корреспондент «Кавказского узла».

«Кавказский узел» отметил, что один из медиков ранее рассказывал изданию, что руководство больницы грубило и унижало сотрудников, которые просили выдать средства защиты. По его словам, главврач советовал покупать все самим. Кроме того, одна из сотрудниц больницы в своих сообщениях рассказала, что ее коллега Барет Баудинова умерла от коронавируса. В эфире ГТРК ее сын заявил, что мать жива и просто лечилась дома после инсульта. Распространившая сообщения о ее смерти женщина извинилась и заявила, что сказала это из-за страха.