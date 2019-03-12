«Мы тебя удивим!» Чеченский спикер объявил кровную месть блогеру, который заявил о презрении к Кадырову

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил кровную месть блогеру Тумсо Абдурахманову, заявившему, что презирает бывшего главу республики Ахмата Кадырова

Абдурахманов в своем блоге на Youtube 5 марта опубликовал видео своей дискуссии с общественным деятелем Максимом Шевченко. Блогер назвал бывшего главу республики Ахмата Кадырова предателем чеченского народа. Он заявил, что презирает память о Кадырове.

Даудов ответил блогеру в прямом эфире на своей странице в инстаграме. Спикер парламента говорил на чеченском языке. Запись уже недоступна. Однако копию видео сохранил Абдурахманов в своем телеграм-канале.

«Официально говорю тебе, Тумсо, от меня и моих братьев, ты знаешь, кто мои братья. Ты назвал имя Ахмата-Хаджи и говорил о нем, тебе кровная месть. Пока во мне течет кровь, ты мой враг и враг моих братьев, и мы тебя будем искать», — цитирует Даудова «Кавказский узел».

Председатель парламента отметил, что не намерен убивать Абдурахманова.

«Как положено решать [вопрос] по исламу, решим. Мы не собираемся тебя убивать. Мы тебя удивим. Такое дело», — добавил Даудов.

Абдурахманов сообщил ВВС, что не испугался угроз, но воспринимает это всерьез.