«Мы тебя удивим!» Чеченский спикер объявил кровную месть блогеру, который заявил о презрении к Кадырову
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил кровную месть блогеру Тумсо Абдурахманову, заявившему, что презирает бывшего главу республики Ахмата Кадырова
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Абдурахманов в своем блоге на Youtube 5 марта опубликовал видео своей дискуссии с общественным деятелем Максимом Шевченко. Блогер назвал бывшего главу республики Ахмата Кадырова предателем чеченского народа. Он заявил, что презирает память о Кадырове.
Даудов ответил блогеру в прямом эфире на своей странице в инстаграме. Спикер парламента говорил на чеченском языке. Запись уже недоступна. Однако копию видео сохранил Абдурахманов в своем телеграм-канале.
«Официально говорю тебе, Тумсо, от меня и моих братьев, ты знаешь, кто мои братья. Ты назвал имя Ахмата-Хаджи и говорил о нем, тебе кровная месть. Пока во мне течет кровь, ты мой враг и враг моих братьев, и мы тебя будем искать», — цитирует Даудова «Кавказский узел».
Председатель парламента отметил, что не намерен убивать Абдурахманова.
«Как положено решать [вопрос] по исламу, решим. Мы не собираемся тебя убивать. Мы тебя удивим. Такое дело», — добавил Даудов.
Абдурахманов сообщил ВВС, что не испугался угроз, но воспринимает это всерьез.
Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов 12 марта сообщил «Интерфаксу», что спикер правительства не говорил о кровной мести. Слова Даудова неправильно перевели и исказили. Он пояснил, что по традиции, кровную месть объявляют за убийство.
«Он сказал, что призовет к ответу за клеветнические высказывания в адрес первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова», — пояснил Каримов. (В своей речи Даудов произносит слово «ч1ир», что обозначает кровавую месть — прим.)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали о заявлении Даудова.
«Мне неизвестно об этом заявлении, я его не видел сам. Поэтому я не возьмусь его комментировать. В целом вы знаете, что в правовом поле такого понятия, как традиция "кровной мести", нет», — цитирует Пескова РИА «Новости».
Кто такой Тумсо Абдурахманов
Тумсо Абдурахманов — уроженец Чечни. Он уехал из республики в 2015 году сначала в Грузию, потом в Польшу. Это произошло после того, как против него возбудили уголовное дело по ст. 208 УК РФ (Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом). Его обвиняли в том, что он воевал в Сирии. В России Абдурахманова объявили в федеральный розыск.
Блогер считает, что дело завели из-за конфликта с родственником главы Чечни. Он также рассказал о похищении в центре Грозного, писал «Кавказский узел».
Абдурахманов пытался получить убежище в Грузии и Польше. Однако в обеих странах ему отказали.
Даудов в 2018 году общался с Абдурахмановым полгода назад. Тогда председатель парламента пообещал прекратить уголовное дело против него.
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