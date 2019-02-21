Задержанного после массовой драки в Москве дагестанского блогера арестовали по подозрению в вербовке в ИГ

Тверской суд Москвы 21 февраля арестовал дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, которого подозревают в вербовке террористов ИГ

Блогера задержали после массовой драки у кафе «Неолит» в Москве, которая случилась ночью 14 февраля. Во время потасовки неизвестные открыли стрельбу из травматического оружия. в результате один мужчина получил травмы. В конфликте участвовали около 20 человек, 18 из них доставили в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

На Алибека Мирзеханова завели дело по ч. 2 ст. 213 УК (Хулиганство, совершенное организованной группой). Кузьминский районный суд 20 февраля отказался избирать ему меру пресечения и вернул материалы следствию из-за неявки задержанного и следователя.

Блогера отпустили из изолятора временного содержания, но позже его родственники заявили, что молодой человек пропал. Они рассказали, что возле изолятора стоял микроавтобус без номеров, в котором предположительно увезли Мирзеханова, сообщила «Медиазона» со ссылкой на адвоката Шамиля Яндарбаева.

21 февраля Яндарбаев сообщил ТАСС, что против блогера возбудили еще два уголовных дела — по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (Склонение к террористической деятельности). «Интерфакс» сообщил, что суд поместил Мирзеханова под стражу до 20 апреля.

Показания против Мирзеханова дали два человека. По данным следствия, в 2014 году Мирзеханов показывал видео этим двум людям, призывал их присоединиться к террористической организации «Исламское государство» и предлагал им уехать в Сирию. В 2019 году этих двух человек осудили за участие в террористической деятельности.