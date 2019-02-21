Задержанного после массовой драки в Москве дагестанского блогера арестовали по подозрению в вербовке в ИГ

Дагестан, Вся Россия

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Тверской суд Москвы 21 февраля арестовал дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, которого подозревают в вербовке террористов ИГ

Блогера задержали после массовой драки у кафе «Неолит» в Москве, которая случилась ночью 14 февраля. Во время потасовки неизвестные открыли стрельбу из травматического оружия. в результате один мужчина получил травмы. В конфликте участвовали около 20 человек, 18 из них доставили в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

На Алибека Мирзеханова завели дело по ч. 2 ст. 213 УК (Хулиганство, совершенное организованной группой). Кузьминский районный суд 20 февраля отказался избирать ему меру пресечения и вернул материалы следствию из-за неявки задержанного и следователя.

Блогера отпустили из изолятора временного содержания, но позже его родственники заявили, что молодой человек пропал. Они рассказали, что возле изолятора стоял микроавтобус без номеров, в котором предположительно увезли Мирзеханова, сообщила «Медиазона» со ссылкой на адвоката Шамиля Яндарбаева.

21 февраля Яндарбаев сообщил ТАСС, что против блогера возбудили еще два уголовных дела — по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (Склонение к террористической деятельности). «Интерфакс» сообщил, что суд поместил Мирзеханова под стражу до 20 апреля. 

Показания против Мирзеханова дали два человека. По данным следствия, в 2014 году Мирзеханов показывал видео этим двум людям, призывал их присоединиться к террористической организации «Исламское государство» и предлагал им уехать в Сирию. В 2019 году этих двух человек осудили за участие в террористической деятельности. 

Кто такой Алибек Мирзеханов

Алибек Мирзеханов родился в 1994 году в Дербенте. Сейчас он живет в Москве с матерью и братом. Официально молодой человек нигде не работает, сообщает ТАСС.

На странице Мирзеханова в инстаграме 119 тыс. подписчиков. Он считает себя проповедником и рассказывает на своей странице о медицине и религии. 21 февраля блогер записал видеообращение к подписчикам, в котором заявил, что не имеет отношения ни к каким организациям.

В феврале 2013 года Мирзеханов заявлял о своем похищении и пытках сотрудниками правоохранительных органов. Тогда правозащитники направили письмо Рамазану Абдулатипову, который был исполняющим обязанности главы Дагестана, и попросили обратить внимание на события, связанные с  пытками блогера, писал «Кавказский узел».

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