«Падишах не обязан вас кормить». Жительницу Чечни заставили извиниться за то, что она попросила Кадырова помочь с продуктами
Жительницу чеченского села Гехи 14 апреля заставили публично покаяться за просьбу о помощи
В эфире телекомпании ЧГТРК «Грозный» 14 апреля вышел сюжет о том, как жительница села Гехи Урус-Мартановского района Зара Тепсуркаева попросила о помощи в мессенджере WhatsApp.
«Нет возможности закупать продукты на неделю. Рамзан Ахматович, что мне делать с семьей?» — перевел с чеченского языка аудиозапись корреспондент издания «Кавказский узел», с которой начался сюжет телекомпании.
Журналисты сообщили, что муж Тепсуркаевой инвалид, у них девять детей, а Фонд имени Ахмата Кадырова неоднократно помогал им.
В сюжете показывается, как семью навещают глава района Валид Абдурешидов, чиновники и исламский судья.
«У вас около 10 соток земли. Падишах [имеется в виду глава Чечни Рамзан Кадыров, — прим.] не обязан вас кормить. Неужели нельзя в своем дворе посадить овощи, жить прилично? Шесть человек вас в этом дворе, кто может работать. Вам ничего не полагается, потому что вы не цените того, что у вас есть.» — раскритиковал Абдурешидов семью за то, что они не занимаются своим огородом.
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С критикой выступил и исламский судья района Алу Амерханов. Он заявил, что сыновья женщины должны сразу после утреннего намаза копать огород.
Зара Тепсуркаева в эфире телеканала раскаялась за свою просьбу к Кадырову. Женщина также попыталась объяснить запущенность огорода.
«Падишах всем помогает. Решив, что, может, и мне поможет, не подумав, сделала (обращение). Не надо было делать. Но огород… дожди ведь были», — попыталась оправдаться женщина.
Журналисты чеченского телеканала в конце сюжета указали на то, что несмотря на критику, чиновники все-таки помогли семье с продуктами.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года Кадыров призвал наказывать пользователей интернета, которые своими комментариями могли «оскорбить чью-то честь». Глава Чечни подчеркнул, что не оставит тех, кто оскорбляет честь, даже «если законы всех стран будут нарушены», и наказания за это он не боится.
О том, кто, как и перед кем публично извинялся в 2019 году, можете прочитать здесь.