Виновник смертельного ДТП на Gelandewagen сдался полиции по требованию Кадырова
После обращения главы Чечни Рамзана Кадырова виновник аварии с двумя погибшими 29 марта пришел в полицию
Авария произошла на Можайском шоссе 25 марта. Там столкнулись автомобили Mercedes-Benz Gelandewagen и «Нива». Пассажирки «Нивы» — женщина и ее 14-летняя дочь — погибли, передает RT. Мужчину, который был за рулем отечественного автомобиля, госпитализировали с травмами.
Предполагаемый виновник аварии — водитель иномарки — скрылся с места происшествия.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 28 марта своем телеграм-канале потребовал, чтобы виновник аварии Муслим Джамбеков сдался полиции.
«Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род», — написал глава республики.
Днем 29 марта Рамзан Кадыров сообщил, что разыскиваемый Джамбеков сам пришел в полицию. Мужчина объяснил свой поступок тем, что был в шоковом состоянии и получил травму при аварии.
«Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину, более того, является позорным. По словам Джамбекова, узнав про мое обращение, он сразу же принял решение сдаться полиции. Он готов понести любое наказание, предусмотренное законом. Утверждает, что глубоко сожалеет о случившемся, выражает соболезнование родным и близким погибших при ДТП женщины и девочки», — рассказал Кадыров.
Кроме того, глава республики опубликовал видео, на котором Джамбеков объясняет свой поступок и просит прощения у чеченского народа и жителей России.
«Я сочувствую, что вот так все произошло. Это было ненамеренно. Я находился в шоковом состоянии на тот момент, поэтому я, не соображая, что происходит, покинул место [аварии]. Я приношу соболезнования родным, близким пострадавших. Извиняюсь перед своим народом, перед жителями России. После обращения Рамзана Ахматовича, главы Чеченской Республики, я понял, что так дальше не может продолжаться, и сегодня явился с повинной. Извиняюсь и перед ним, что вот так все произошло и до него дошло это все», — сказал Муслим Джамбеков.
Как сообщали Юга.ру, в октябре 2018 года Рамзан Кадыров потребовал явиться в Грозный молодого человека, который в автобусе бросил в пассажиров банку с недопитым энергетиком, при этом сказав: «Ахмат — сила». Вскоре в сети появилось видео, на котором парень с синяком на глазу с бумажки читает текст извинения перед чеченским народом и главой республики.
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