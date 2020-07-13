«Испытания ордалиями — вот уровень нашего правосудия». Осужденным за изнасилование и убийство женщины в Псебае утвердили приговор
Третий апелляционный суд 12 июля отклонил жалобы двух молодых людей, осужденных за убийство и изнасилование многодетной матери в Псебае
Напомним, в мае 2018 года в Псебае убили мать пятерых детей Наталью Дмитриеву: ее 19 раз ударили камнем по голове, изнасиловали, а потом задушили. В преступлении обвинили двух местных жителей — на тот момент 20-летнего Савелия Никифорова и 17-летнего Максима Бондаренко.
Во время расследования выяснилось, что за месяц до убийства молодые люди совершили не одно преступление. Судебные заседания проходили в закрытом режиме из-за несовершеннолетия одного из фигурантов дела. В октябре 2019 года суд вынес приговор: Никифоров получил 19 лет колонии строгого режима и штраф в 20 тыс. рублей. Бондаренко осудили к 9 годам 11 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии и штрафу в 5 тыс. рублей, однако парня уже перевели в исправительную колонию общего режима.
Адвокаты осужденных обжаловали приговор, однако сегодня Третий апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляционные жалобы. Таким образом, 13 июля в законную силу вступил приговор Краснодарского краевого суда, сообщил представитель потерпевшей стороны, адвокат Виталий Зубенко, сотрудничающий с «Зоной права».
Как писали Юга.ру, в апреле 2018-го следователь райотдела полиции Оксана Глущенко отказалась возбуждать уголовное дело против Бондаренко за хищение куртки. Впоследствии на нее завели дело за превышение должностных полномочий и передали в суд. Сейчас Мостовской районный суд рассматривает его.
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Адвокат Никифорова Алексей Аванесян после решения суда сравнил уголовное дело с колючкой репейника. Ранее юрист заявил, что у следствия нет доказательств вины парня, в преступлении сознался Бондаренко. По мнению защитника, Никифоров стал обвиняемым из-за общественного резонанса. Подробнее можно прочитать в интервью Юга.ру с Аванесяном его коллегой Юлией Федотовой.
«...Колючка репейника — для меня символ этого дела. Повесили всех "собак" на парня в угоду толпе. Какой УПК?! Какие доказательства?! Испытания ордалиями — вот уровень нашего правосудия. В мешок — и в воду. И лучше еще собаку бешеную в придачу. Выкарабкается — виновен. Утонет — нет. Сегодня мы с Савелием пытались снять с себя собак и выбраться из этого поганого мешка, но…» — написал юрист в своем фейсбуке.
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