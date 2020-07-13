Напомним, в мае 2018 года в Псебае убили мать пятерых детей Наталью Дмитриеву: ее 19 раз ударили камнем по голове, изнасиловали, а потом задушили. В преступлении обвинили двух местных жителей — на тот момент 20-летнего Савелия Никифорова и 17-летнего Максима Бондаренко.

Во время расследования выяснилось, что за месяц до убийства молодые люди совершили не одно преступление. Судебные заседания проходили в закрытом режиме из-за несовершеннолетия одного из фигурантов дела. В октябре 2019 года суд вынес приговор: Никифоров получил 19 лет колонии строгого режима и штраф в 20 тыс. рублей. Бондаренко осудили к 9 годам 11 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии и штрафу в 5 тыс. рублей, однако парня уже перевели в исправительную колонию общего режима.