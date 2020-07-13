«Испытания ордалиями — вот уровень нашего правосудия». Осужденным за изнасилование и убийство женщины в Псебае утвердили приговор

Краснодарский край

Распечатать

Третий апелляционный суд 12 июля отклонил жалобы двух молодых людей, осужденных за убийство и изнасилование многодетной матери в Псебае

Напомним, в мае 2018 года в Псебае убили мать пятерых детей Наталью Дмитриеву: ее 19 раз ударили камнем по голове, изнасиловали, а потом задушили. В преступлении обвинили двух местных жителей — на тот момент 20-летнего Савелия Никифорова и 17-летнего Максима Бондаренко.

Во время расследования выяснилось, что за месяц до убийства молодые люди совершили не одно преступление. Судебные заседания проходили в закрытом режиме из-за несовершеннолетия одного из фигурантов дела. В октябре 2019 года суд вынес приговор: Никифоров получил 19 лет колонии строгого режима и штраф в 20 тыс. рублей. Бондаренко осудили к 9 годам 11 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии и штрафу в 5 тыс. рублей, однако парня уже перевели в исправительную колонию общего режима.

Читайте также:

Адвокаты осужденных обжаловали приговор, однако сегодня Третий апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляционные жалобы. Таким образом, 13 июля в законную силу вступил приговор Краснодарского краевого суда, сообщил представитель потерпевшей стороны, адвокат Виталий Зубенко, сотрудничающий с «Зоной права».

Как писали Юга.ру, в апреле 2018-го следователь райотдела полиции Оксана Глущенко отказалась возбуждать уголовное дело против Бондаренко за хищение куртки. Впоследствии на нее завели дело за превышение должностных полномочий и передали в суд. Сейчас Мостовской районный суд рассматривает его.

Читайте также:

Адвокат Никифорова Алексей Аванесян после решения суда сравнил уголовное дело с колючкой репейника. Ранее юрист заявил, что у следствия нет доказательств вины парня, в преступлении сознался Бондаренко. По мнению защитника, Никифоров стал обвиняемым из-за общественного резонанса. Подробнее можно прочитать в интервью Юга.ру с Аванесяном его коллегой Юлией Федотовой.

«...Колючка репейника — для меня символ этого дела. Повесили всех "собак" на парня в угоду толпе. Какой УПК?! Какие доказательства?! Испытания ордалиями — вот уровень нашего правосудия. В мешок — и в воду. И лучше еще собаку бешеную в придачу. Выкарабкается — виновен. Утонет — нет. Сегодня мы с Савелием пытались снять с себя собак и выбраться из этого поганого мешка, но…» — написал юрист в своем фейсбуке

Алексей Аванесян Изнасилование Мостовский район Правосудие Суд Убийство

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Под Краснодаром произошло ДТП с шестью машинами
Власти Сочи опровергли информацию о строительстве мусороперерабатывающего завода возле газовой котельной
«Испытания ордалиями — вот уровень нашего правосудия». Осужденным за изнасилование и убийство женщины в Псебае утвердили приговор
На Кубани ищут пропавшего 13-летнего мальчика
Путин заявил, что власти не допустили драматического роста безработицы во время пандемии
Часть мэрии Краснодара перешла на удаленку из-за коронавируса

Лента новостей

«Современное искусство победило»

Мэр Краснодара пообщался с деятелями искусства и бизнеса в «Типографии»

Статьи

Кто съел тётку?

Как краснодарцы подсели на уникальный стритфуд и к чему это привело

В Новороссийске оштрафовали водителей маршруток за выключенные кондиционеры

Реклама на портале