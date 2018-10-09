На Кубани завели дело на следователя, которая отпустила подростка после грабежа. Через месяц он убил многодетную мать в Псебае

Следственные органы Краснодарского края возбудили уголовное в отношении следователя отдела полиции, которая не привлекла к уголовной ответственности подростка, ставшего впоследствии соучастником убийства многодетной матери в Псебае

По данным следствия, в апреле подросток вместе с приятелем украл у сверстника куртку, тот сообщил об этом в полицию. Проверку проводила следователь ОМВД по Мостовскому району. «В нарушение требований уголовно-процессуального законодательства следователь полиции не передала это сообщение по подследственности в органы Следственного комитета, а стала проводить проверку самостоятельно. Путем уговоров она склонила потерпевшего отказаться от претензий в адрес обидчиков, а 7 мая вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

В постановлении женщина указала, что один из грабителей не причастен к преступлению, а действия второго она квалифицировала как не содержащие признаков грабежа в силу малозначительности. В ведомстве отметили, что «несвоевременное привлечение несовершеннолетних к уголовной ответственности, неприменение к ним профилактических и процессуальных мер привели к совершению 13 мая в Псебае жестокого убийства женщины, соучастником которого явился один из несовершеннолетних». Впоследствии решение следователя было отменено, на подростков завели дело о грабеже. А в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).