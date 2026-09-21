Рабочая неделя в Краснодаре и крае начнется с дождя. Публикуем прогноз погоды

Синоптики рассказали, какая погода ожидается на Кубани 21 сентября

В Краснодаре ожидается облачность со слабым ветром, во вторую половину дня возможен кратковременный дождь. Температура днем составит 27–29 °C, ночью — 12–14 °C.

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 21 сентября в Краснодаре и крае.

В крае также будет облачно. В некоторых районах пройдет дождь, местами с грозой и ветром до 14 м/с. Ночью и утром прогнозируется туман. Температура днем 22–27 °C, ночью столбики термометров опустятся до 11°C.

На Черноморском побережье ожидаются порывы ветра до 14 м/с. Температура днем — 22–27 °C, ночью — 16–21 °C. В горах прохладнее: днем — 11–16 °C, ночью — 8–13 °C.